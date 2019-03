Giallo a Milano, trovato cadavere decapitato e mutilato tra le fiamme

(Di domenica 31 marzo 2019)tra leI vigili del fuoco sono intervenuti in via Cascina dei Prati dopo una chiamata alle 22.15 di sabato: dopo aver spento l'incendio hanno visto il corpo. Non è ancora chiaro se sia di un uomo o una donna. Lì vicino le parti mozzate e una bombola di gpl non esplosaProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...