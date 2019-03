F1 Ferrari | Vettel | «Macchina danneggiata | è stato difficile»

VIDEO F1 - Highlights GP Bahrein : la Ferrari domina - poi il motore beffa Leclerc. Malissimo Vettel : Il GP del Bahrein 2019 ha regalato tantissime emozioni, la gara che si è corsa al Sakhir è stata semplicemente spettacolare e ricca di colpi di scena. Charles Leclerc era lanciato verso la vittoria ma la sua Ferrari lo ha abbandonato a dieci giri dal termine: dei problemi al motore hanno impedito al monegasco di conquistare il successo e ha subito il sorpasso di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Doppietta delle Mercedes davanti a Leclerc mentre ...

Sebastian Vettel F1 - GP Bahrein 2019 : “Una giornata importante per la Ferrari anche se io non posso essere contento per me” : E’ secondo dietro al compagno di squadra Charles Leclerc il tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2019 di F1. Il tedesco, quattro volte campione del mondo, è stato costretto ad inchinarsi al cospetto del velocissimo monegasco, non potendo sfruttare due set di gomme morbide nel Q3, per via di una gestione non ottimale degli stint precedenti del time-attack. Il teutonico, quindi, ha cercato ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Bahrein 2019 : risultato e classifica. Doppietta Ferrari - Leclerc-Vettel davanti ad Hamilton : Nelle Qualifiche del GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno, la pole è andata ad uno strepitoso Charles Leclerc che conquista la sua prima pole in F1 con la Ferrari precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Qualifiche palpitanti e grande reazione della Rossa dopo il GP d’Australia. Griglia di partenza F1, Qualifiche GP Bahrein 2019: risultato e classifica 1 16 C. Leclerc (B) ...

