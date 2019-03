Emiliano Sala | scoperta-horror sul pilota dell' aereo caduto | i suoi occhi

Morte Emiliano Sala - nuove indiscrezioni sulla licenza del pilota : “era daltonico - non poteva volare di notte” : Morte Emiliano Sala, emergono nuove indiscrezioni abbastanza inquietanti in merito alla licenza del pilota Ibbotson Il pilota dell’aereo che è precipitato con a bordo il calciatore Emiliano Sala, David Ibbotson, era daltonico e per questo motivo non aveva la licenza per volare di notte, secondo quanto rivelato dalla Bbc gallese, sull’inchiesta per la Morte del giocatore e del 59enne pilota inglese, lo scorso 21 gennaio a bordo ...

Emiliano Sala - il pilota dell'aereo non poteva volare di notte : Non aveva l'autorizzazione per i voli notturni il pilota dell'aereo su cui viaggiava il calciatore argentino Emiliano Sala, schiantatosi sulla Manica nella tarda serata del 21 gennaio. La Bbc ha ...

Il pilota dell’aereo che trasportava Emiliano Sala non era abilitato a pilotare di notte - dice BBC News : Il pilota dell’aeroplano su cui viaggiava il calciatore argentino Emiliano Sala, precipitato il 21 gennaio, non era abilitato a pilotare di notte, secondo le informazioni raccolte da BBC News. David Ibbotson soffriva di daltonismo, condizione che in molti casi non

Emiliano Sala - il Cardiff si rivolge alla Fifa per annullare il contratto con il Nantes : Il Cardiff è pronto a comunicare alla Fifa che considera «nullo» il contratto da 23 milioni di euro che avevano stipulato con il Nantes per l'acquisto di Emiliano Sala dopo la tragica morte del ...

Emiliano Sala - il Cardiff non ha intenzione di pagare il Nantes : Non accennano a placarsi le discussioni tra Cardiff e Nantes sul pagamento del cartellino di Emiliano Sala, attaccante argentino tragicamente scomparso a seguito di un incidente areo. I due club hanno ingaggiato una battaglia legale che non ha ancora trovato soluzione a due mesi dai fatti. Come riporta “Sky Sport”, il Cardiff aveva acquistato la […] L'articolo Emiliano Sala, il Cardiff non ha intenzione di pagare il Nantes è stato ...

Dramma Emiliano Sala – Scontro Cardiff-Nantes - in ballo i 17 milioni del trasferimento : ecco la decisione dei gallesi : Nuova scolta nel caso della morte di Emiliano Sala: il Cardiff è pronto a comunicare alla FIFA di non voler pagare il trasferimento del giocatore al Nantes per un problema legato al contratto Non c’è pace per Emiliano Sala, nemmeno a 2 mesi dalla sua morte. In merito al caso riguardante il decesso del giocatore, avvenuto con l’inabbissarsi fra le acque della Manica del veivolo sul quale viaggiava, resta ancora aperto un ...

Morte Emiliano Sala - la decisione del Cardiff sull’accordo con il Nantes : Il Cardiff è pronto a comunicare alla FIFA che considera “nullo” il contratto da 23 milioni di euro che avevano stipulato con il Nantes per l’acquisto di Emiliano Sala dopo la tragica Morte del giocatore in un incidente aereo. Il 28enne attaccante argentino è rimasto ucciso quando il piccolo aereo che lo stava portando in Galles è precipitato nel Canale della Manica lo scorso 21 gennaio, due giorni dopo aver completato il ...

Morte Emiliano Sala - la mamma : “tante cose non sono chiare” : “Non si sono presi cura di Emiliano, almeno non come il Cardiff avrebbe dovuto farlo per un giocatore pagato 17 milioni”: sono le dure dichiarazioni di Mercedes Sala in un’intervista a L’Equipe. “Sento tristezza e dolore, ma anche rabbia” continua la mamma del calciatore 28enne morto in seguito al disastro aereo, il corpo del calciatore è stato ritrovato inabissato nel Canale della Manica: “Oggi ...

“Troppe cose non sono chiare” - la madre di Emiliano Sala chiede giustizia : Emiliano Sala ci ha lasciati a seguito di un incidente aereo che gli è costato la vita, la famiglia però non si dà pace e chiede risposte L’incidente occorso ad Emiliano Sala è arrivato come un fulmine a ciel sereno per la famiglia del calciatore. La madre Mercedes Sala è ancora decisamente scossa dalla morte del figlio, come ha raccontato ai microfoni de L’Equipe. “Provo tristezza e dolore, ma anche ira. Avevo parlato con ...

Emiliano Sala - la mamma vuole giustizia : 'Troppe cose non sono chiare' : Una foto di Emiliano Sala, scomparso due mesi fa Ad alzare la voce ora è la madre che chiede giustizia per il suo Emiliano. A due mesi dall' incidente aereo costato la vita all'attaccante argentino ...

Caso Emiliano Sala - la chat che incastra l'agente : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - La tragedia legata alla scomparsa di Emiliano Sala , calciatore ...

Morto Emiliano Sala - la chat della verità : era stato proposto un aereo più sicuro [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Dramma Emiliano Sala – La chat WhatsApp smentisce l’agente : era stato proposto un aereo più sicuro [GALLERY] : Clamorosa novità in merito al caso della morte di Emiliano Sala. Una chat WhatsApp smentisce la versione dell’agente: al giocatore era stato proposto un volo di linea del Cardiff poi rifiutato “Nessuno a Cardiff sembrava volesse fare qualcosa… È stato abbastanza imbarazzante. Hanno comprato un calciatore per 17 milioni di sterline per lasciarlo in hotel a cercarsi un volo da solo”, con queste parole, Willie McKay, agente di Emiliano ...

Emiliano Sala - sospese le ricerche del corpo del pilota dell'aereo. L'inchiesta. cos'ha fatto cadere l'aereo : Sono state sospese le ricerche del corpo del pilota dell'aereo su cui ha perso la vita il calciatore Emiliano Sala, precipitato lo scorso 21 gennaio nella Manica. Sala era in volo su un Pier Malibu tra Nantes e Cardiff, la città della squadra che lo aveva appena ingaggiato. Il leader del team privat