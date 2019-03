Domenica in - l'ospite a sorpresa che spiazza Mara Venier : "Mi imbarazzo" : Uno dei momenti più emozionanti per Mara Venier a Domenica in è stata la visita a sorpresa di suo marito, Nicola Carraro, comparso durante l'esibizione di Peppino Di Capri. La conduttrice era impegnata a cantare "Champagne", proprio mentre il cantante suonava il pianoforte. All'improvviso è comparso

Domenica In - gaffe della Vanoni ospite dalla Venier parlando di Califano : 'Che zoc... che sei' : Ornella Vanoni, ospite di Domenica In di Mara Venier, è stata la super ospite della trasmissione. Come per ogni intervista nel salotto Domenicale, la regia ha mandato in onda una clip in cui sono stati ripresi i momenti artistici della cantante. 'Ti piace rivederti?', ha detto la Venier. La Vanoni le ha risposto: 'A volte, non mi ascolto e non mi riguardo mai'. Con il passare dei minuti, però, l'intervista si è trasformata in un siparietto ...

Domenica In - sconcerto in diretta : Mara Venier bacia l'ospite vip e lo massacra : 'Sei di legno' : Mara Venier , come sempre, è incontenibile. La conduttrice, durante Domenica In , per scherzare sui baci cinematografici, ne prova uno con il suo ospite, Pif . I due si scambiano un finto bacio sulla ...

Serie A TIM – La Juventus ospite de Genoa : ecco dove seguire in diretta il lunch match della Domenica : Il lunch match della domenica vedrà il Genoa ospitare la Juventus di Allegri: ecco come seguire la partita in diretta La 28esima giornata di Serie A TIM è iniziata con gli anticipi del sabato, che hanno regalato forti emozioni e grande spettacolo. Mancano ancora diverse sfide, che andranno in scena nella giornata di domenica: in attesa del derby della Madonnina, tra Milan e Inter, ad aprire le danze domani sarà il lunch match tra Genoa e ...

Walter Veltroni Domenica ospite a Sky Calcio Club con Caressa : Sarà Walter Veltroni l’ospite principale di Sky nel post partita del posticipo domenicale del prossimo turno di Serie A. L’ex sindaco di Roma, nonché ex segretario del Partito Democratico sarà infatti tra protagonista come ospite in studio di Fabio Caressa in “Sky Calcio Club”, la trasmissione che ripercorre i temi principali della giornata di campionato dopo […] L'articolo Walter Veltroni domenica ospite a Sky Calcio Club con ...

Il presidente francese Emmanuel Macron sarà ospite Domenica di “Che Tempo Che Fa” : domenica, durante la trasmissione di Rai Uno Che Tempo Che Fa, il conduttore Fabio Fazio intervisterà il presidente francese Emmanuel Macron. Ad annunciarlo è stato lo stesso presentatore con un post su Twitter. Nelle scorse settimane, i rapporti diplomatici tra Italia

Ultimo ha chiarito con Mara Venier : sarà ospite di Domenica In? : Domenica In, Mara Venier e Ultimo si sono sentiti: pace fatta? Il Festival di Sanremo 2019 si è chiuso all’insegna delle polemiche. Il secondo posto di Ultimo, il favorito dal televoto, ha scatenato un putiferio. Il cantante non ha nascosto la sua delusione e, dopo il verdetto, ha evitato di posare per la rivista Tv Sorrisi e Canzoni, disertando anche l’ospitata a Domenica In. Sulle pagine del noto settimanale il cantante ha ...

Domenica In - le anticipazioni : Mara Venier bombarda Mediaset con un super ospite : Tanti i cantanti e gli ospiti della puntata del 24 febbraio di Domenica In. In apertura dell’appuntamento Domenicale, Mara Venier intervisterà Alessandro Mahmood, il vincitore della 69esima edizione di Sanremo che, oltre a riproporre Soldi, il brano con cui ha vinto la kermesse canora, avrà modo di

Programmi TV di stasera - Domenica 17 febbraio 2019. Matteo Renzi ospite di Fazio : Fabio Fazio e Matteo Renzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ospiti di questa sera Matteo Renzi, Paola e Claudio Regeni, Loredana Bertè, Beppe Fiorello, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio. Al tavolo Irama, Orietta Berti, Anna Foglietta, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Enrico Bertolino, Fabio Quagliarella, Max Tortora, Ale e Franz e Christian. Rai2, ore 21.20: The ...

Piccinini torna in tv e sceglie Sky. Domenica ospite al Club di Caressa : Sandro Piccinini torna in tv e lo fa…su Sky. Il telecronista sarà ospite per una sera a Sky Calcio Club, programma Domenicale post-posticipo condotto da Fabio Caressa.Per Piccinini si tratterà della prima uscita dopo Francia-Croazia, finale del Mondiale di Calcio raccontata in esclusiva per Mediaset lo scorso 15 luglio.prosegui la letturaPiccinini torna in tv e sceglie Sky. Domenica ospite al Club di Caressa pubblicato su TVBlog.it 16 ...

Sandro Piccinini torna in tv : Domenica ospite di Fabio Caressa a Sky Calcio Club : Messaggio a cui è seguita la risposta dall'account Twitter ufficiale di Sky Sport: "Ci vediamo al Club?".