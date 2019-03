Dal teatro alla poesia | tutto pronto per la rassegna KM0

Teatro Petruzzelli - arriva 'La Valchiria' di Wagner in scena Dal 10 al 16 aprile : ...mmerung, narra le vicende della lotta per il potere e la ricchezza tra dei, uomini e giganti rappresentata dalle contese per conquistare un anello magico forgiato con l'ambizione di dominare il mondo.

Teatro Quirino. "Otto donne e un mistero" Dal 2 al 14 aprile : ...Piccolo Louise Giulia Fiume Mamy Paola Gassman Suzanne Claudia Campagnola Gaby Anna Galiena Augustine Debora Caprioglio Catherine Mariachiara Di Mitri Pierrette Caterina Murino ORARI SPETTACOLI da ...

Al via al Teatro Sociale la rassegna "Morire Dal ridere" : Il format primaverile, giunto alla terza edizione, propone fino al 30 maggio sette spettacoli, caratterizzati da linguaggi diversi e un comune appeal 'leggero' tra comicità, satira e umorismo. Rita ...

Giovedì al Teatro Sociale di Valenza "Morire Dal ridere" parte con Rita Pelusio e "Urlando Furiosa" : È possibile, inoltre, acquistare una card "Morire dal ridere" che permette l'accesso ai 7 spettacoli al costo speciale di 42 euro. I biglietti sono in vendita anche online su: https://www.liveticket.

Il Teatro Comunale Dalla di Manfredonia celebra la Giornata mondiale del Teatro con due incontri a ingresso libero : È un lavoro quotidiano più che una Giornata di celebrazione: il Teatro Lucio Dalla ospita spettacoli in matinée tutto l'anno, l'ultimo è stato il 19 marzo, i prossimi saranno l'8 e il 9 aprile, e la ...

Milano. I Piccoli Pomeriggi Musicali - 'Il barbiere di Siviglia' - Domenica 24 marzo 2019 - ore 11 : 00 - Teatro Dal Verme : SARA DHO, voce recitante Laureata in Economia aziendale I livello, si diploma attrice nel 2012 alla Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Sara approfondisce poi la sua formazione ...

Genova. Teatro della Tosse : Lebensraum Dal 28 al 30 marzo 2019 : Il Teatro della Tosse di Genova, dal 28 al 30 marzo 2019, alle ore 20.30, presenta Lebensraum, Director and concept Jakop Ahlbom. Performers

La vedova di Astori : "Riparto Dal teatro : il palco è la mia salvezza" : già passato un anno e poco più dalla scomparsa di Davide Astori , il difensore della Fiorentina morto improvvisamente il 4 marzo 2018 a causa di una cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro per ...

TEATRO NUCLEO - Dal 22 al 26 aprile al centro La Resistenza a Ferrara. Partecipazione aperta fino a lunedì 15 aprile : Arts Nomades è fortemente coinvolta nella difesa del diritto all'arte e alla cultura per tutti e in questa direzione sviluppa i suoi progetti e spettacoli. In piena coerenza con questo intento, la ...

Il Teatro alla Scala di Milano restituirà i 3 - 1 milioni di euro versati Dall’Arabia Saudita per un posto nel consiglio di amministrazione : Il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha deciso di restituire all’Arabia Saudita i tre milioni e 100mila euro che il paese aveva versato come prima parte di un finanziamento da 15 milioni per entrare a far parte del consiglio

Dalla Drammaturgia Tradizionale all'Algoritmo : Il Teatro incontra l'Intelligenza Artificiale ed i Videogiochi. : Molto apprezzato anche 'On Stage' di Luca Giuliano, un metodo di improvvisazione teatrale ispirato al mondo di William Shakespeare." Per maggiori informazioni: http://www.artistiriuniti.it/bando-...

Una mano Dall'alto al Teatro Satiro OFF : Una maniera per omaggiare un certo umorismo british e scollacciato, surreale e irriverente, con qualche stilettata a un modo d'essere "religiosi" che fa parte di ogni tribù del mondo. BIGLIETTI ...

Nuovo documentario di Roberto Bolle : 'Di notte esco Dal teatro e scopro le città' : ... in onda a partire dal 16 marzo su Sky Arte, dedicato alle città che frequenta per i suoi spettacoli e ai loro teatri. Londra, Milano, New York, Tokyo: rigorosamente al buio. 'Il mio rapporto con la ...