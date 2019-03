10 ricette light da preparare per cena

vanityfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Hamburger di lenticchieFrittata di asparagi al fornoZuppa ceci e cavolo neroPolpette di merluzzo e cavolfiore Sformato di spinaci e mozzarellaStraccetti di pollo con zucchine e caroteFiletto di nasello con dadolata di verdureSpigola all'acqua pazzaPolpettone Palombo al forno con pomodorini ed oliveVi salveranno lae anche la linea i dieci piatti che trovate nella gallery sopra. Buoni, sani, bilanciati: ce li ha consigliati Simona Santini, biologa nutrizionista, per imparare a mangiare meglio con un menù già impostato che rende l’organizzazione più semplice e riduce al minimo le tentazioni.LAGià, perché laè il momento più rilassante, ma proprio per questo il più insidioso per la linea: hai più tempo e mangi di più senza far troppo caso a cosa metti nel piatto, cercando spesso di placare la fame accumulata durante il giorno; «Per questo dovremmo ricordarci di ...

