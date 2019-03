West Ham-Everton 0-2

Roma - multato Dzeko : 'Ho sbagliato'. L'Inter c'è - il West Ham fa la sua offerta : 'HO SBAGLIATO' - Come scrive il Corriere dello Sport , il bosniaco ieri ha chiesto scusa davanti a tutti, a tre giorni dalla partita con il Napoli , stringendo la mano al Faraone : 'Ho sbagliato! Ora ...

Pronostico West Ham Vs Everton - Premier League 30-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi West Ham – Everton, Premier League 32^ Giornata, Sabato 30 Marzo 2019 ore 18.30West HAM / Everton / Premier League / Analisi – Sfida dal sapore europeo quella che si verificherà all’Olympic Stadium nella trentaduesima giornata di Premier League, dove West Ham e Everton si giocano le ultime carte per provare a centrare l’obiettivo Europa League tramite i playoff (aspettando anche il vincitore della ...

Maripan Roma - i giallorossi contattano l’Alaves e sorpassano il West Ham : Maripan Roma – Secondo quanto riportato dell’edizione online del Daily Mail, il West Ham avrebbe mostrato un certo interesse per il difensore internazionale del Cile, Guillermo Maripan. Per il club inglese tuttavia si prospetterebbe una sfida di calciomercato, visto che sul giocatore ci sarebbe anche la Roma. Si tratta di un calciatore di proprietà dell’Alaves, […] L'articolo Maripan Roma, i giallorossi contattano ...

Dal West Ham all'Arezzo il viaggio nel calcio di Justin Neal : Justin Neal è nato a Londra nel 1993, all'ospedale di Barking, zona Est, a sole due fermate di metropolitana da Upton Park, lì dove sorgeva il Boleyn Ground, il vecchio stadio del West Ham United. ...

Cardiff-West Ham 2-0 : Il Cardiff ha sconfitto il West Ham con il risultato di 2-0 grazie a un gol per tempo. Inizio di gara movimentato, con la prima rete di Hoilett al 4° su assist di Josh Murphy, mentre il 2-0 è opera di ...

West Ham-Newcastle 2-0 : Il West Ham ha chiuso la partita già nel primo tempo, riuscendo a gestire l'incontro nel secondo. La prima rete è arrivata al 7° con Rice su assist di Snodgrass, mentre il 2-0 è arrivato da Noble al ...

Man City-West Ham 1-0 : Il gol di Sergio Agüero al 59° minuto è stato sufficiente per dare la vittoria al Manchester City contro il West Ham. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0. Oltre alla rete ...

Dove vedere Manchester City – West Ham; diretta streaming e tv : Dove vedere Manchester City – West Ham; diretta streaming e tv Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21:00 si giocherà il match di ritorno tra Manchester City e West Ham. Partita importante per i padroni di casa che devono vincere per tenere testa al Liverpool, primo in classifica, che si trova a un solo punto di distacco. Manchester City: lo stato della squadra Manchester City che torna vittorioso dalla scorsa sfida in casa dell’ ...

Manchester City-West Ham : diretta tv e streaming - quote e probabili formazioni : Manchester City-West Ham: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni Manchester City-West Ham si giocherà Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21 presso lo stadio”Etihad” di Manchester e sarà valida per la 28a giornata di Premier League. Nell’ultimo turno di PL il City ha travolto il Chelsea di Sarri per 6 a 0 mentre il Bornemouth non è andato oltre il pareggio per 1 a 1 con gli Wolves. Manchester City-West Ham: la ...

Pronostico Manchester City Vs West Ham - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – West Ham, Premier League 28^ Giornata, Mercoledì 27 Febbraio 2019 ore 21.00Manchester City / West HAM / Premier League / Analisi – Dopo aver alzato il secondo trofeo stagionale, il Manchester City di Pep Guardiola punta con decisione a ripetersi anche in Premier League. All’Etihad Stadium, i campioni d’Inghilterra ospiteranno il West Ham e, allo stesso tempo, terranno un orecchio ...

West Ham - l'esultanza diventa virale : Carragher e Neville a lezione di ballo da Antonio : Il suo balletto per festeggiare un gol sta diventando virale. Michail Gregory Antonio , attaccante del West Ham, festeggia i suoi gol con un'esultanza speciale, che ha fatto breccia nei cuori dei ...

Fulham - Ranieri a rischio esonero : fatale la sconfitta col West Ham? : L'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina del Fulham , la terza per il tecnico del miracolo-Leicester in Premier League , potrebbe già essere ai titoli di coda. La sconfitta rimediata nell'...

Premier League - il Fulham di Ranieri k.o. col West Ham : 3-1. Cardiff-Watford : 1-5 : Si apre la 27esima giornata di Premier League con due anticipi importanti sia per la zona Europa League che per quella retrocessione. Il Fulham di Ranieri cade ancora , 3-1, e subisce, in casa del ...

West Ham-Fulham 3-1 : Il West Ham ha segnato gli ultimi tre gol rompendo gli equilibri e vincendo per 3-1 contro il Fulham. Ci sono stati ben 3 differenti giocatori che sono riusciti a segnare in questa partita, riuscendo ...