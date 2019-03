Un posto al sole | spoiler al 5 aprile | tensioni al Vulcano

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Le precedenti puntate di 'Unal' si erano concluse con diversi colpi di scena. Le anticipazioni della settimana dall'1 al 5rivelano che Saviani riuscirà a scampare al pericolo, nonostante non avrà modo di accorgersi pianamente del rischio che stava per correre. La situazione non sarà comunque delle più tranquille, perché anche Rossella si troverà in difficoltà. Quest'ultima verrà infatti bersagliata a sorpresa da Mimmo.Rossella confusa Rossella sarà molto confusa. La ragazza avrà modo di parlare con la madre ed esprimerà tutte le perplessità riguardo al suo stato sentimentale, dato che Mimmo gli ha puntato gli occhi addosso e sembra non volersi arrendere. Diego invece vorrà a tutti i costi entrare a far parte dell'agenzia di assicurazioni. Questa sua decisione però renderà Raffaele triste, anche se comunque non potrà far altro che accettare la situazione e cercare ...

