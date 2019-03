Surf – Un fulmine uccide un’atleta brasiliana | la madre distrutta dal dolore | “è morta

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Luzimara Souza è stata colpita da unmentreava tra le onde a Fortaleza,dallaMaura La campionessa diLuzimara Souza, 23 anni, èmentreava sulla spiaggia di Fortaleza mercoledì mattina. Un venditore locale che ha recuperato la ragazza in mare ha riferito che è stata colpita da un. Luzimara è stata portata all’Instituto Dr. José Frota ( IJF ), ma non è sopravvissuta. E’ stato colpito anche un altroista che è in ospedale in gravi condizioni. A Fortaleza sono state registrate forti piogge con tuoni e fulmini. Il corpo di Luzimara Souza da Silveira, campionessa del Ceará, sarà sepolto giovedì in un cimitero nel quartiere Parangaba, a Fortaleza. Ladi Luzimara, Maura Souza,dalha spiegato che ilera la vita di sua figlia, che ha iniziato ad allenarsi all’età di dieci ...

