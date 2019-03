Nintendo potrebbe lanciare presto uno smartphone da gaming

Nintendo potrebbe lanciare due nuovi "sorprendenti" modelli di Switch : Il Wall Street Journal riporta che Nintendo lancerà non uno ma due nuovi modelli di Nintendo Switch nei prossimi mesi. Uno dei nuovi sistemi presenterà funzionalità "migliorate", tuttavia, le sue specifiche non corrisponderanno a Xbox One X o PS4 Pro, ha dichiarato WSJ.L'altro sistema è descritto come "un'opzione più economica per i giocatori occasionali" e Nintendo vede la console come "successore del suo vecchio dispositivo 3DS portatile ...

Nintendo potrebbe realizzare il proprio smartphone da gioco : Stando a quanto riportato da GoNintendo, sembra che la grande N abbia in serbo alcune sorprese per rafforzare la propria posizione all'interno del settore mobile. Nintendo, dunque, realizzerà il proprio smartphone? Questa è una domanda che i fan si fanno da anni. È passato molto tempo prima che Nintendo si unisse alla scena mobile attraverso il software e aveva persino un brevetto per un telefono da gioco.La domanda è: Nintendo lancerà davvero ...

Secondo il noto leaker King Zell potrebbe esserci un annuncio epocale per Nintendo Switch : Il noto King Zell ha colpito ancora, il suo criptico messaggio ha infatti mandato nel panico più totale gran parte degli utenti Nintendo Switch.Come riporta Nintendo Soup, Zell ha anticipato un epocale annuncio riguardo Nintendo Switch:"Qualcosa di grosso sta arrivando su Nintendo Switch, voglio dire... non sarebbe stato possibile solo qualche anno fa, non vedo l'ora di vedere le reazioni qui. Non era possibile, come vedere Mario su una console ...

Mutant Year Zero : Road to Eden potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch : A quanto pare il tattico a turni Mutant Year Zero: Road to Eden (sviluppato da ex sviluppatori di Hitman e Payday) potrebbe sbarcare anche su Nintendo Switch.Come riporta Nintendo Everything, la Deluxe Edition del titolo è apparsa sul listino del negozio GameFly, al momento non ci sono state conferme ufficiali quindi consigliamo di prendere il tutto come un semplice rumor. Tuttavia è bene precisare che in passato GameFly si è dimostrato una ...

Halo - Gears of War - Forza e i giochi di Rare potrebbero arrivare su Nintendo Switch? : Poco tempo fa vi abbiamo riportato alcune notizie sulla collaborazione tra Microsoft e Nintendo. Nello specifico, Microsoft starebbe lavorando per portare Xbox Game Pass e Project xCloud su Switch. Sebbene questa notizia sia senza dubbio molto interessante, è stata anche accompagnata da altri rumor che vorrebbero il colosso di Redmond in procinto di portare alcuni suoi giochi su Switch.Secondo un'indagine condotta da JeuxVideo, ci sarebbe la ...

Xbox Game Pass potrebbe approdare anche su Nintendo Switch : Microsoft e Nintendo hanno avuto durante questi ultimi anni un buon rapporto commerciale non dando mai la sensazione di rivalità, anzi, sembra quasi che le due società siano molto favorevoli a delle collaborazioni come già dimostrato con il cross-play apprezzato dall’intera community. Secondo un’indiscrezione diffusa da Direct-Feed Games, il Colosso di Redmond starebbe lavorando a stretto contatto con l’azienda giapponese per ...

Nintendo potrebbe lanciare sul mercato uno Switch Mini : Sankei News ha pubblicato un report su Nintendo in cui si parla della prossima grande mossa della società nel mercato dei videogiochi.Secondo il report segnalato da Nintendosoup, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha dichiarato durante un recente briefing che "(Nintendo) farà in modo che ognuno abbia il proprio Nintendo Switch".Questo significherebbe che, affinché Nintendo possa avere più membri di una famiglia in possesso di uno ...

Nintendo potrebbe ridar vita a un gioco “morto e sepolto”? Si - almeno secondo Imran Khan : La scorsa settimana, come riportato da Nintendolife, il senior editor della redazione di Game Informer, Imran Khan, ha partecipato all'evento Kinda Funny Games Daily Show, rilasciando alcune dichiarazioni davvero particolari. Ecco quali sono state le sue parole: "C'è un gioco che si pensa sia morto e che Nintendo sta resuscitando e non è uno che la gente si aspetterebbe. Era un titolo morto e sepolto, ufficialmente cancellato". Continuando a ...

Bayonetta 3 – grande assente del Nintendo Direct di Febbraio - ma potrebbe arrivare “prima del previsto” : Sicuramente una delle grandi assenti del Nintendo Direct tenutosi il 13 Febbraio 2019, insieme ad Animal Crossing, è sicuramente la mancata presenza di Bayonetta 3. Annunciato circa un anno fa, oltre al teaser di presentazione, non è stato mostrato più nulla. Ciò ha fatto un po insospettire e storcere il naso ai fan della serie, ma prontamente Platinum Games ha placato gli animi sfatando ogni dubbio. Il gioco si farà e lo sviluppo sta ...

Che fine ha fatto Nintendo Labo? Il prossimo pacchetto potrebbe includere un supporto VR : Era da un po' che non si sentiva parlare di Nintendo Labo, la geniale trovata della casa di Kioto per unire in un'unica soluzione fai-da-te e la magia dei videogiochi.Ebbene, stando ad una fonte particolarmente attendibile ma che allo stesso tempo desidera rimanere in anonimato, riporta GoNintendo, potrebbe essere in arrivo una novità particolarmente succosa per tutti gli appassionati della grande N.Infatti come possiamo vedere sembra che ...

Nintendo potrebbe aggiungere altri servizi a Nintendo Switch Online : Nintendo Switch Online non è ancora un servizio perfetto. Anche se eccezionalmente economico, delude sotto alcuni aspetti: non si possono nemmeno inviare messaggi agli amici o inviare inviti per farli partecipare al vostro gioco, ad esempio. Tuttavia, sembra che l'azienda stia cercando di migliorare la sua offerta Online.Stando a un report di Nikkei, liberamente tradotto dall'analista Daniel Ahmad di Niko Partners su ResetEra, sembra che ...