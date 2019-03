Meteo | pioggia | neve e temperature giù Altro che primavera | torna l’inverno

Meteo - week end di sole e caldo ma da lunedì torna l'inverno : pioggia e neve su tutte le regioni : di Alessia Strinati week end di sole, ma da luedì torna l'inverno. Torneranno protagonisti piogge, grandine e neve che faranno riabbassare le temperature portando via l'anticipo di estate che marzo ...

Previsioni Meteo : il ritorno dell'atlantico - arriva la pioggia VERA al centro-nord : Ormai siamo alle porte di Aprile e la stagione primaverile incalza soprattutto a livello termico, mentre a livello di piovosità è cambiato poco o nulla rispetto al trimestre invernale almeno...

F1 - GP Bahrein 2019 : le previsioni Meteo. Nessun pericolo di pioggia - per la gara in notturna si attendono 28°C : C’è grande attesa nel mondo della Formula 1 in vista del Gran Premio del Bahrein 2019, seconda tappa stagionale in programma da venerdì 29 a domenica 31 marzo sul circuito di Sakhir. Il weekend asiatico potrebbe rappresentare un momento fondamentale per il Mondiale specialmente in casa Ferrari, chiamata al riscatto dopo il disastroso esordio dal punto di vista delle prestazioni in Australia. La scuderia di Maranello, probabilmente la ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : le previsioni Meteo. Rischio pioggia per la gara - attenzione al vento in qualifica : Secondo appuntamento stagionale alle porte per il Motomondiale che si trasferisce in Argentina dal 29 al 31 marzo per un weekend molto importante in chiave iridata. Il Gran Premio d’Argentina si disputa per il sesto anno consecutivo sulla pista di Termas de Rio Hondo, localizzata nella parte settentrionale del Paese in provincia di Santiago del Estero. Nelle ultime tre edizioni il weekend di gara è stato sempre condizionato dalla pioggia, ...

Meteo : dopo il vento - pioggia e maltempo colpiscono il Sud : Il ciclone di origine polare sarà protagonista di una fase di maltempo diffuso su tutto il meridione che durerà per tutta la giornata di Giovedì portando nubifragi intensi soprattutto su Puglia meridionale, Calabria, Basilicata e Sicilia. Nuvole anche al centro e nel resto del sud mentre al nord torna il sole.Continua a leggere

Meteo - torna l’inverno : in arrivo freddo - pioggia e neve. Ecco le regioni più a rischio : Colpo di coda dell'inverno dopo un weekend dalle temperature primaverili: da lunedì 25 marzo, secondo le previsioni, tornano pioggia, neve a bassa quota e calo delle temperature di almeno 10 gradi, soprattutto sulle regioni del Centro Nord. Ma la situazione peggiorerà anche al Sud gradualmente.Continua a leggere

Previsioni Meteo Torino : termometro sotto lo zero in Piemonte - ma nessuna pioggia in vista : Dopo il caldo della settimana scorsa, è tornato il gelo in Piemonte. Tra ieri e oggi il termometro e’ sceso nuovamente sotto lo zero anche a quote molto basse, come i 268 metri di altitudine di Varallo Pombia (Novara), dove la stazioneMeteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una minima di – 1.6; a Paesana (Cuneo) -0.9, a Lanzo (Torino). Nel centro di Torino il termometro la scorsa notte è sceso ...

Meteo l inverno saluta con due giorni di pioggia e neve : Il maltempo torna sull'Italia: due giorni che porteranno pioggia e un brusco calo delle temperature, prima del weekend, che anche dal punto di vista Meteorologico saluterà l'ingresso della primavera. ...

Meteo : l'inverno saluta con due giorni di pioggia e neve : Il maltempo torna sull'Italia: due giorni che porteranno pioggia e un brusco calo delle temperature, prima del weekend, che anche dal punto di vista Meteorologico saluterà l'ingresso della primavera. ...

Meteo - sarà una settimana di maltempo : pioggia - temporali e freddo su gran parte del Paese : A causa dell’afflusso di correnti decisamente più instabili e fredde in discesa dal Nord Europa su buona parte del Paese pioverà e farà freddo. La perturbazione in avvicinamento domenica da Francia e Germania transiterà lunedì sull'Italia centro-settentrionale distribuendo piogge sparse ed anche qualche temporale. Martedì si sposterà verso i Balcani favorendo il subentro di schiarite da nord, ma riuscirà a distribuire ancora qualche ...

Meteo - in arrivo pioggia e freddo dopo il weekend : le regioni più a rischio maltempo : Se durante il prossimo weekend le temperature saranno ovunque più miti nonostante qualche nube sparsa e pericolo di rovesci, a partire da lunedì 18 marzo ci sarà una nuova ondata di maltempo, con freddo e temporali da un angolo all'altro dell'Italia. Già a partire da oggi, sabato 16, l'alta pressione attualmente arrivata su gran parte del Paese, riuscirà a mantenere condizioni di tempo abbastanza buone, rendendola la giornata più calda del fine ...

Meteo - weekend di maltempo e caldo anomalo : ecco le città a rischio pioggia : Si prevede un weekend di caldo anomalo sull'Italia ma per chi sta organizzando una bella gita fuori porta, le notizie che giungono dal fronte Meteo , non sono delle migliori. Da ovest infatti, una ...

Meteo - weekend di maltempo e caldo anomalo : le città a rischio pioggia : Si prevede un weekend di caldo anomalo sull'Italia ma per chi sta organizzando una bella gita fuori porta, le notizie che giungono dal fronte Meteo , non sono delle migliori. Da ovest infatti, una ...

Meteo : domani arriva una nuova perturbazione. Torna la pioggia su molte regioni : Una rapidissima perturbazione artica ha sferzato nelle ultime 48 ore la nostra penisola, causando non pochi disagi a causa dei venti tempestosi di tramontana che a tratti hanno anche superato i 100...