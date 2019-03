Luxuria contro Irama | lancia un appello alle radio | “Non fare ascoltare il pezzo dove

Vladimir Luxuria vs Irama/ 'Istiga alla violenza contro i trans'. Il cantate : 'Non sono omofobo' : Vladimir Luxuria contro Irama per la canzone 'Stanotte': 'Non la trasmettete, istiga alla violenza contro i trans'. 'Non sono omofobo', replica il cantante.

Vladimir Luxuria contro Irama : "Istiga alla violenza contro i trans" : Il noto volto televisivo, Vladimir Luxuria, si è aperta ai suoi followers a margine del testo, a detta di molti alquanto discutibile, di una canzone contenuta nell'album dal titolo "Giovani", di Irama, il vincitore di Amici 17 reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019.Vladimir Luxuria vs. Irama: l'affaire "Stanotte"Via social-media l'opinionista televisiva Vladimir Luxuria ha voluto rilasciare un post al vetriolo contro il ...

Ciao Darwin - rissa tra Povia e Vladimir Luxuria : 'I bambini non si toccano' - 'Menzogne'. Fuori controllo : Duro scontro tra Vladimir Luxuria e Povia sui gay a Ciao Darwin . Il dibattito politico sulla famiglia tradizionale approda nel programma, trash, di Paolo Bonolis e la situazione degenera velocemente. ...

Meluzzi-Luxuria : scontro a Live Non è la d'Urso/ Fecondazione assistita fa discutere : Heather Parisi ospite di Live - Non è La d'Urso, si è scontrata con Alessandro Meluzzi e Veronica Maya, in sua difesa Vladimir Luxuria e Giovanni Ciacci.

Santanché - Luxuria - scontro in tv : 'Chi ha i genitali maschili è uomo' (VIDEO) : Il discorso relativo ai gender infiamma spesso il dibattito, anche in uno scenario come "Non è l'arena", trasmissione condotta da Massimo Giletti e in onda su La 7. Protagonisti di uno scambio di battute piuttosto rovente sono ancora una volta l'ex parlamentare transessuale Vladimir Luxuria e Daniela Santanché. Non è la prima volta che le due si beccano su un tema dove hanno una contrapposizione di idee abbastanza forte. La diatriba stavolta ...

Il divino Otelma attacca Luxuria : "Sei complice di crimini contro l'umanità" : A 'Domenica Live', è stato a quanto pare smontato il caso del tanto discusso 'sequestro di persona' che la produzione de L'Isola avrebbe compiuto ai danni del divino , che a suo dire aveva riferito di ...

Domenica Live - il Divino Otelma contro Vladimir Luxuria : "Taci - brutta comunista! Noi siamo anticomunisti" : Esclusivo - si fa per dire - a Domenica Live: Barbara d'Urso ha voluto indagare sull'incidente occorso al Divino Oltema all'Isola dei Famosi, che gli ha procurato nove punti di sutura per colpa di Francesca Cipriani.Le telecamere del contenitore del giorno di festa di Canale 5 si sono recate alla visita neurologica dell'ex concorrente del reality show per verificare che non fossero avvenuti dei danni. Si poteva evitare di far vedere la ...