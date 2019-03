Ligue 1 | Balotelli fa doppietta | ma il Marsiglia frena con l' Angers

Ligue1 : clou derby di Balotelli Marsiglia-Nizza : Ennesima atroce delusione per il Psg in Champions. Stavolta non e' bastato neanche il netto successo in trasferta per approdare ai quarti, quindi un'altra stagione buttata visto che il titolo in ...

Ligue1 - Balotelli segna poi esulta in diretta Instagram : Das Video fand danach zügig den Weg in seine Insta-Story!, Video: @mb459, #Ligue1 #srffussball Un post condiviso da SRF Sport , @srfsport, in data: Mar 3, 2019 at 1:16 PST Le news sul calcio ...

Ligue 1 - Rennes-Marsiglia 1-1 : Balotelli a secco e sostituito : Giornata no e niente gol, per Balotelli. Ma contro il Rennes, il Marsiglia ottiene comunque un pareggio prezioso. A firma di Germain, in replica ad André. Mentre l'attaccante italiano è rimasto in ...

Ligue 1 : il Marsiglia vola al quarto posto con Balotelli - vince il Monaco - Nizza k.o. : Nella 25esima giornata di Ligue 1 il Nizza di Vieira non riesce a rispondere al successo nel pomeriggio del Marsiglia per 2-0 sull' Amiens e crolla 3-0 sul campo dell' Angers . La squadra di Garcia, ...

Ligue 1 - Marsiglia-Amiens 2-0 : i gol di Thauvin e Balotelli : E fanno tre. In quattro presenze. E soprattutto, il Marsiglia infila un'altra vittoria. La terza di fila. Insomma, tutto al meglio. Per Balotelli di nuovo in gol. E per la squadra di Garcia che rimane ...

Ligue 1 - Marsiglia corsaro a Digione : 2-1 con gol di Balotelli : Ancora lui, Mario Balotelli . Grazie anche a un gol del centravanti italiano , l' Olympique Marsiglia vince 2-1 a Digione , e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. Digione in vantaggio ...

Ligue 1 - Balotelli ancora in gol : il Marsiglia vince a Digione : Segna Balotelli e il Marsiglia evita una scomoda sconfitta. Anzi, da Digione la squadra di Garcia torna con una vittoria preziosa. In rimonta, impostata proprio per l'ex rossonero, al secondo sigillo ...