Golf | European Tour 2019 | Julian Suri e Callum Shinkwin in testa all’Hero Indian Open

Golf - European Tour 2019 : Julian Suri guida la leaderboard dell’Hero Indian Open. Risale Lorenzo Gagli : La finestra orientale dell’European Tour continua con il seconro round dell’Hero Indian Open (montepremi 1,75 milioni di dollari). L’evento, in collaborazione con l’Asian Tour, si svolge sul percorso par 72 del DFL Golf and Country Club di New Dehli (India) e vede al comando dopo le prime due tornate Julian Suri. L’americano guida con lo score di -10 (134 colpi) e grazie al -5 di giornata vanta due lunghezze di ...

Golf - European Tour 2019 : Stephen Gallagher e Julian Suri in testa nell’Hero Indian Open. Edoardo Molinari buon 7° : Continua la finestra orientale per l’European Tour. I Golfisti del circuito del Vecchio Continente si sfidano in India per aggiudicarsi l’Hero Indian Open (montepremi 1,75 milioni di dollari). L’evento, in collaborazione con l’Asian Tour, si svolge sul percorso par 72 del DFL Golf and Country Club di New Dehli (India) e vede al comando dopo il primo round la coppia composta dallo scozzese Stephen Gallagher e dallo ...

Golf - European Tour 2019 : all’Hero Indian Open cinque italiani in cerca di gloria. Curiosità per Victor Dubuisson : Prima di entrare nel giro dell’European Tour nel 2014, l’Indian Open (dal 2005 sponsorizzato da Hero) ha avuto vari vincitori di rilievo: l’australiano Peter Thomson, cinque volte vincitore dell’Open Championship, in due delle sue prime tre edizioni (1964 e 1966), l’americano Payne Stewart nel 1981 (due US Open e un PGA Championship), e più di recente il thailandese Thongchai Jaidee (2001), il cinese Liang Wen-Chong ...

Golf - European Tour 2019 : Scott Hend completa la rimonta e si aggiudica il Maybank Championship al playoff contro Nacho Elvira : Un epilogo avvincente e ricco di colpi di scena quello vissuto sul Saujana Golf&Country Club di Kuala Lumpur (Malesia) per il Maybank Championship 2019. Lo spagnolo Nacho Elvira e l’australiano Scott Hend hanno dato vita ad uno spettacolare testa a testa concluso in favore del secondo soltanto alla prima buca del playoff. Il 45enne nato a Townsville ha conquistato il terzo successo in carriera sullo European Tour, il secondo allo ...

Golf - European Tour 2019 : Nacho Elvira vola in vetta nel Maybank Championship : Il Maybank Championship (montepremi 3 milioni di dollari) continua senza intoppi verso la naturale conclusione domenicale. Al termine dei primi tre round troviamo al comando Nacho Elvira. Sul percorso par 72 del Saujana Golf Club di Kuala Lumpur (Malesia) lo spagnolo mette a segno un ottimo -6 di giornata balzando ad un complessivo score di -13 (203 colpi). -11 e seconda posizione momentanea per l’americano David Lipsky, mentre chiudono ...

Golf - European Tour 2019 : Thomas Pieters al comando del Maybank Championship. Guido Migliozzi buon 11° : L’European Tour torna in Asia per dar luogo al Maybank Championship (montepremi 3 milioni di dollari). La kermesse malese vede al comando dopo i primi due round Thomas Pieters. Il belga guida la leaderboard con lo score di -8 (136 colpi), uno in meno dell’indonesiano Daniel James Mesrin e dello spagnolo Nacho Elvira. Sul percorso par 72 del Saujana Golf Club di Kuala Lumpur (Malesia) in quarta posizione con il punteggio di -6 ...

Golf - European Tour 2019 : Nacho Elvira e Marcus Fraser aprono in testa il Maybank Championship. Degli italiani bene Andrea Pavan : Si è concluso il primo giro del Maybank Championship, torneo che si disputa sul par 72 del Saujana Golf & Country Club di Kuala Lumpur, in Malesia, e che fa parte del calendario dell’European Tour. Sono in due ad occupare la posizione di testa: l’australiano Marcus Fraser e lo spagnolo Nacho Elvira, entrambi a -7 con otto birdie e un bogey. Il quarantenne australiano è in cerca della quarta vittoria sul Tour europeo e seconda in ...

Golf - European Tour 2019 : gioia Guido Migliozzi. E’ suo il Kenya Open! : E’ un Guido Migliozzi d’annata quello che si aggiudica sorprendentemente e meritatamente il Kenya Open (montepremi 1,1 milioni di euro). Il 22enne vicentino resiste al ritorno di svariati contendenti chiudendo la kermesse africana dell’European Tour con lo score complessivo di -16 (268 colpi). Sul percorso par 71 del Karen Country Club di Nairobi (Kenya) l’italiano piega di una sola lunghezza lo spagnolo Adri ...

Golf - European Tour 2019 : Guido Migliozzi ed Adri Arnaus guidano il Kenya Open dopo tre round : Guido Migliozzi interpreta perfettamente il percorso par 71 del Karen Country Club di Nairobi (Kenya) e si porta al comando del Magical Kenya Open (montepremi 1,1 milioni di euro). Il 22enne vicentino guida la tappa dell’European Tour con lo score di -14 (199 colpi), al pari dello spagnolo Adri Arnaus. round da -7 per l’italiano, capace di siglare ben 8 birdie, macchiando la giornata con un bogey alla buca 18. Completa il podio ...

Golf - European Tour 2019 : al Kenya Open avanti De Jager su Arnaus e Singh Brar dopo due giri. Migliozzi ottimo quarto - proseguono Bergamaschi e Paratore : Prosegue il grande Kenya Open di Louis De Jager: il sudafricano, prossimo a compiere 32 anni e autore di cinque successi sul Sunshine Tour in carriera, con un secondo giro in 66 colpi (cinque sotto il par 71 del Karen Country Club di Nairobi) si porta a -12 in totale, distanziando ampiamente tutti gli altri giocatori impegnati nel torneo keniani. Al secondo posto, con -8, ci sono l’inglese Jack Singh Brar, leader assieme a De Jager nella ...

Golf - European Tour 2019 : una coppia al comando del Kenia Open dopo il primo giro - brillante sesto posto per Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi : Italia protagonista nel primo giro del Kenia Open 2019, torneo dello European Tour di Golf che si è aperto oggi presso il Karen Country Club di Nairobi (Kenia). Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi sono stati molto abili nel cominciare con il piede giusto un appuntamento che può davvero rappresentare un’occasione unica per conquistare un risultato di prestigio e per guadagnare posizioni nella Race to Dubai. Il livello dei giocatori ...

Golf - European Tour 2019 : Justin Harding fa suo il Qatar Masters - in nove al secondo posto. 68° Filippo Bergamaschi : A 33 anni Justin Harding si regala il successo più importante della sua carriera, andando a vincere per la prima volta sull’European Tour. Lo fa al Qatar Masters, disputato sul par 72 del Doha Golf Club: è suo un grande ultimo giro che gli permette, con un -6, di chiudere complessivamente a -13 e di conquistare così il torneo. Decisivi, per lui, i cinque birdie nelle ultime nove buche, di cui tre nelle ultime quattro, per una vittoria che ...

Golf - European Tour 2019 : un terzetto al comando in Qatar dopo il secondo giro. Tra gli italiani si salva solo Filippo Bergamaschi : Si è concluso anche il secondo giro presso il Golf Club di Doha, dove è in corso il Commercial Bank Qatar Masters 2019, torneo valido per lo European Tour di Golf. dopo le prime 36 buche si è formato al comando un terzetto composto dal francese Mike Lorenzo-Vera e dai sudafricani Justin Harding e George Coetzee con lo score complessivo di -8. Tutti e tre i giocatori in testa hanno chiuso il secondo giro in 68 colpi guadagnando la prima posizione ...