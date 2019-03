Gli aggiornamenti di Artifact sono in pausa per potersi concentrare su altri problemi

eurogamer

(Di sabato 30 marzo 2019)è il gioco di carte collezionabili digitali di Valve, e come ben saprete non ha riscosso molto successo fin dai primi tempo dal suo lancio.Ebbene, riporta Rockpapershotgun,si trova di fatto all'interno di una spirale discendente, e Valve ha preso la decisione di mettere temporaneamente ingliper il titolo, dando priorità adpiù incombenti, come quello della scarsa popolarità per fare un esempio.L'intento sarebbe quello di prendersi del tempo per concentrarsi e "riesaminare le decisioni prese lungo la strada per quanto riguarda il design del gioco, l'economia, l'esperienza sociale del gioco e molto altro".Leggi altro...

team_world : Sulle nostre Storie Instagram - PremiDavid : Il grande giorno è arrivato! Un esercito di #DaviddiDonatello è in partenza dai nostri uffici per gli studi televis… - SkySport : ?? #UltimOra #Portogallo ?? #CR7 uscito al 31' del match contro la #Serbia ?? Problema muscolare per l'attaccante por… -