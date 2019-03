Facevano sesso in una ruota panoramica davanti a famiglie con bambini | arrestati

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Leche si trovavano con loro sullaper godersi la vista di Cincinnati sono rimaste senza parole, a dire poco. Anche perché molti bimbi erano presenti e hanno assistito alla scena. Michael Mathisen e Lauren Wilder sono statiper aver fattosu una. I genitori presenti hanno chiamato la polizia e i due sono stati presi in custodia alla “fine del giro”. I due saranno giudicati dal tribunale municipale della contea di Hamilton. Ladi Cincinnati ha 36 cabine chiude e climatizzate che ospitano ciascuna sei passeggeri. E proprio in una di queste cabine,agli occhi attoniti di genitori e figli, la coppia ha deciso di mettersi a fare. A riportare la notizia è il Mirror.L'articoloin unaconproviene da Il ...

