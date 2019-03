Droga nella frutta - arrestato corriere : Aveva nascosto il carico di Droga in mezzo alla frutta che trasportava su un Tir ma è stato scoperto e arrestato dalla Guardia di Finanza di Messina. In carcere è finito un autotrasportatore, trovato ...

Viaggia con un orango Drogato chiuso nella valigia : Nel mondo sono presenti solo 100mila esemplari di orango e per questo motivo è definita come specie in pericolo di estinzione dall'Unione internazionale per la conservazione della natura; proprio in ...

Viaggia con un orango ?Drogato chiuso nella valigia : Aveva riposto un piccolo esemplare di orango nella valigia dopo averlo drogato. Per questo motivo Andrei Zhestkov, un turista russo di 27 anni, è stato arrestato all'aeroporto di Bali, in Indonesia, con l"accusa di traffico di specie protette e ora rischia 5 anni di prigione e una multa da 7mila dollari. All"aeroporto, il 27enne è stato fermato alla dogana per normali controlli ma, aperta la valigia, gli agenti si sono trovato davanti un ...

Droga e racket - blitz nella notte nel Napoletano : 11 arresti - sgominato il nuovo clan : Dopo indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione a misure cautelari emesse dal Gip di Napoli a...

Il gatto 'antiDroga' nella nuova vignetta di Carlo Lux : VCO - 18-03-2019 - Il caso di cronaca di una piccola coltivazione di marijuana scoperta dai carabinieri grazie a un gatto ha ispirato l'architetto col senso dell'umorismo e la passione per il disegno, Carlo Lux.

Napoli - market della Droga nella casa con videosorveglianza : due arresti : Spacciavano droga, confezionavano dosi e controllavano la zona attraverso un impianto con micro telecamere. Tutto questo avveniva all'interno di un appartamento su via Torricelli, nel quartiere ...

TRAPANI : Droga nella MACCHINETTA DEL CAFFE'. ARRESTATO DAI CARABINIERI : Nel pomeriggio di ieri 11 marzo i CARABINIERI della Sezione Radiomobile di TRAPANI, diretti dal Maresciallo Maggiore Andrea Castaldi, hanno tratto in arresto GUARNOTTA Andrea ericino cl. 90, soggetto ...

Fabio Ferrari - il Chicco dei Ragazzi della III C e il suo segreto doloroso : "Perché sono caduto nella Droga" : Negli anni 80 con Chicco, il più sveglio dei Ragazzi della III C, si è guadagnato lo status di cult di un decennio. Oggi Fabio Ferrari ha 59 anni, fa ancora l'attore e ai Lunatici, a Rai Radio2, ha raccontato i lati segreti della sua carriera e della sua vita, anche quelli più dolorosi a cominciare

Droga - pasticche di ecstasy nascoste nella camera della nonna : arrestato : Droga:giovane di 20 anni per sfuggire ai controlli della Polizia aveva nascosto 50 pasticche di ecstasy nella camera della nonna. arrestato da Polizia

Fernanda Lessa : "Dopo la morte di mio figlio ho trovato conforto nella Droga" : Intervenuta a Verissimo nella puntata di sabato 23 Febbraio, Fernanda Lessa nel salotto di Silvia Toffanin , si è raccontata a 360 gradi, rivelando cosa ha significato per lei essere una modella che ...

Ornella Vanoni pensa a uno show televisivo : "Ma Netflix è una Droga - mi uccide" : Di uno show celebrativo dedicato a Ornella Vanoni se ne parla da tempo. Già nel settembre del 2017 su Tvblog scrivevamo della possibilità di (ri)vedere la voce milanese in un bel varietà in onda su Rai 1, ma poi quell'ipotesi era sfumata e non se n'è fatto più nulla. Ora, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Ornellissima conferma l'intenzione di volersi (ri)mettere alla prova con uno show. "Ma con cautela", dice alla giornalista Giusy ...

Roma : trovato con Droga nella valigia - in manette 34enne : Roma – Un altro corriere di droga e’ stato bloccato, nel pomeriggio di ieri, a seguito dei controlli effettuati dai Carabinieri nell’area dell’autostazione Tibus. A finire in manette e’ stato un cittadino nigeriano di 34 anni, residente nella provincia di Perugia ma di fatto senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli in largo Guido Mazzoni, dove stava ...

Tonnellate di Droga dall'Albania al Salento - 27 arresti : Roma, 12 feb., askanews, - Stroncata dalla Guardia di Finanza una organizzazione italo-albanese che trafficava droga tra l'Albania e le coste del Salento, tramite scafisti che trasportavano con ...