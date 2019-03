Bahrain | prima pole di Leclerc e prima fila Ferrari | Hamilton 3°

F1 - prima pole della carriera per Leclerc in Bahrain : prima pole position della carriera in F1 per Charles Leclerc , che in Bahrain ha portato la sua Ferrari davanti a tutti nel suo secondo GP con la Rossa. Il monegasco ha firmato il tempo record di 1'27"...

Formula Uno - la Ferrari vola in Bahrain : prima pole in carriera per Leclerc : Mattia Binotto l'aveva detto nei giorni scorsi: "La Ferrari ha fatto delle correzioni e già dal prossimo gran premio vedremo dei miglioramenti". Il team principal del Cavallino aveva ragione dato che tra le prove libere e le qualifiche Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno sempre primeggiato. La pole position, la prima della carriera, è andata al giovanissimo pilota monegasco che dimostra così di avere la stoffa del campione. Il 21enne, ...

Formula 1 – Prima fila Ferrari in Bahrain - la soddisfazione di Binotto : “contento per come ha reagito la squadra” : Prima fila Ferrari e nuovo record della pista: la soddisfazione di Mattia Binotto dopo le qualifiche del Gp del Bahrain La Ferrari ha uscito fuori il carattere: dopo un esordio stagionale non proprio positivo, Leclerc e Vettel hanno fatto vedere ciò di cui sono capaci, prendendosi la Prima fila del Gp del Bahrain nelle qualifiche di oggi pomeriggio. E’ il pilota monegasco il poleman sul circuito di Al Sakhir, seguito dal suo compagno ...

Brilla la stella di Leclerc in Bahrain! Pole position e record della pista : prima fila tutta Ferrari : prima Pole position per Charles Leclerc: il giovane monegasco della Ferrari si impone in Bahrain, prima fila tutta Rossa, la Mercedes si deve accontentare della seconda fila Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono tornati a fare sul serio. Le qualifiche del Gp del Bahrain hanno regalato forti emozioni, con ancora una volta le Ferrari e le Mercedes a battagliare per le prime posizioni della griglia di partenza. Sul ...

F2 Bahrain : la prima vittoria della stagione a Latifi : E’ Nicholas Latifi il primo vincitore del 2019 FIA Formula 2 Championship, primo sul traguardo di Gara 1 Bahrain International Circuit di Sakhir. Grazie a una grande partenza e rimediando a un pitstop lento, Latifi ha vinto davanti al poleman Luca Ghiotto e al compagno di squadra in DAMS Sergio Sette Câmara. The groundwork for […] L'articolo F2 Bahrain: la prima vittoria della stagione a Latifi sembra essere il primo su ...

F1 – Raikkonen tra tuffi in piscina e moto d’acqua : piccola fuga di famiglia per il finlandese prima del Gp del Bahrain [FOTO e VIDEO] : Giornate di relax con la famiglia prima del Gp del Bahrain: piccola fuga al mare per Kimi Raikkonen in vista del secondo round della stagione 2019 di F1 E’ tutto pronto per il secondo appuntamento della stagione 2019 di F1: i piloti, dopo una settimana di pausa a seguito del Gp d’Australia, si apprestano ad affrontare un nuovo appassionante weekend di gara, in Bahrain. Per l’occasione, Kimi Raikkonen ha deciso di ...

Bahrain 2019 : l’anteprima Pirelli : Il GP del Bahrain inizia nel tardo pomeriggio e si conclude in serata, sotto le luci artificiali. Nelle ultime edizioni, questa gara è stata particolarmente combattuta dal punto di vista strategico, su un tracciato molto impegnativo. Per il secondo GP del 2019, Pirelli ha nominato le tre mescole più dure della gamma: C1, C2 e […] L'articolo Bahrain 2019: l’anteprima Pirelli sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...