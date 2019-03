VIDEO F1 | Highlights prove libere 2 GP Bahrein 2019 | Vettel e Leclerc dominano | Ferrari

VIDEO F1 - Highlights prove libere GP Bahrein 2019 : dominio Ferrari - Vettel e Leclerc davanti a tutti : Il weekend riservato al GP del Bahrein 2019 è incominciato nel miglior modo possibile per la Ferrari. Al Sakhir, dove in questo fine settimana andrà in scena la seconda tappa del Mondiale F1, le due Rosse hanno subito ruggito e si sono dimostrate in grandissima forma: la Scuderia di Maranello è chiaramente la grande favorita per la conquista della vittoria. Charles Leclerc ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 1 precedendo Sebastian ...

VIDEO/ Milano Fenerbahce - 90-104 - : highlights della partita - Basket Eurolega - : Video Milano Fenerbahce, 90-104,: gli highlights della partita di Basket, disputata nella 29giornata dell'Eurolega. Tonfo casalingo dell'Ea7.

Pagelle Chievo-Cagliari : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle CHIEVO CAGLIARI – La partita di domani non sembra avere molta importanza per il Chievo Verona, che sembra oramai senza speranze con un distacco di 13 punti a solo dieci giornate dalla conclusione della Serie A. Il Cagliari, invece, giunge al match con i clivensi forte del successo ottenuto contro la Fiorentina che ha […] L'articolo Pagelle Chievo-Cagliari: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A ...

VIDEO Milano-Fenerbahce 90-104 - Highlights e sintesi Eurolega 2019. L’Olimpia crolla al Forum : L’Olimpia Milano è stata sconfitta 104-90 dal Fenerbahce nella 29a giornata di Eurolega. Un ko pesantissimo per la squadra di Simone Pianigiani, che ora rischia di non qualificarsi per i playoff. Di seguito le immagini salienti della sfida del Forum GLI Highlights DI Milano-Fenerbahce 90-104

Highlights Italia-Liechtenstein 6-0 - VIDEO - gol e sintesi. Doppietta Quagliarella - Kean incontenibile : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 e si conferma al comando del gruppo J, a quota sei punti con due lunghezze di vantaggio su Grecia e Bosnia Erzegovina che hanno pareggiato nello scontro diretto per 2-2. Allo Stadio Tardini di Parma gli azzurri non hanno avuto particolari problemi contro un avversario modesto e dominato nel primo tempo chiuso sul risultato di 4-0, i ...

VIDEO Italia-Liechtenstein 6-0 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020. Doppietta di Quagliarella - segna Kean : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza allo Stadio Tardini di Parma contro un avversario modesto che non incuteva particolari timori, la nostra Nazionale sale al comando del girone con due vittorie all’attivo. Sensi ha sbloccato il risultato con un bel colpo di testa al 17′, pochi minuti dopo è ...

Highlights Italia Liechtenstein 6-0 : VIDEO Gol e tabellino : Highlights Italia Liechtenstein – Gli azzurri di Roberto Mancini sono andati sul velluto nel match valido per la seconda giornata del proprio girone di qualificazione per gli Europei del 2020. Tutto semplice per l’Italia, che al Tardini di Parma ha schiantato il Liechtenstein con un netto 5-0. Un risultato che non è mai stato in […] L'articolo Highlights Italia Liechtenstein 6-0: Video Gol e tabellino proviene da Serie A News ...

TORNEO DI VIAREGGIO - SEMIFINALE : GENOA-PARMA 3-2 - LA VIDEOCRONACA E GLI HIGHLIGHTS : ... la 71edizione del TORNEO di VIAREGGIO non sarà protagonista dell'atto finale " domani, mercoledì 27 Marzo 2019 allo Stadio "Picco" di La Spezia " calcio d'inizio ore 15, diretta Rai Sport " avendo ...

VIDEO/ Catanzaro Sicula Leonzio - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - : Video Catanzaro Sicula Leonzio, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita, giocata nella 32giornata del girone C di Serie C.

VIDEO/ Gubbio Renate - 0-0 - highlights della partita - Serie C - : Video Gubbio Renate, risultato finale 0-0,: gli highlights della partita, giocata nella 32giornata del girone B del Campionato di Serie C.

VIDEO/ Paganese Casertana - 2-2 - : highlights e gol del match - Serie C - 32giornata - : Video Paganese Casertana, risultato finale 2-2,: al Torre le due squadre si spartiscono la posta in palio nella 32giornata di Serie C girone C.

VIDEO/ Virtus Verona Rimini - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - : Video Virtus Verona Rimini, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita, disputata nella 32giornata del girone B della Serie C.

VIDEO/ Fermana Vis Pesaro - 0-0 - : gli highlights della partita - Serie C - : Video Fermana Vis Pesaro, risultato finale 0-0,: gli highlights della partita, atteso Derby giocato nella 32giornata del girone B della Serie C.

VIDEO/ Triestina Sambenedettese - 4-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - : Video Triestina Sambenedettese, risultato finale 4-0,: highlights e gol della partita, giocata nella 32giornata del girone b della Serie C.