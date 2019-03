Vendere Grindr per rischi sulla privacy | gli Usa in pressing sulla proprietà cinese

wired

(Di venerdì 29 marzo 2019) La appIl governo degli Stati Uniti starebbe facendo pressionicompagniadi videogame Beijing Kunlun Tech affinché metta in vendita la piattaforma social di incontri per. Secondo quanto riporta Reuters, la app di dating basata su sistemi di geolocalizzazione, per le istituzioni americane potrebbe essere uno per la sicurezza nazionale.Il Committee on foreign investment degli Stati Uniti (Cfius), che si occupa di indagare su eventualipolitici ed economici legati a investimenti stranieri, ha sollevato alcuni dubbi in merito alle modalità di raccolta e gestione dei dati sensibili degli utenti da parte del social network. Così, la societàora sarebbe invitata a cedere la sua partecipazione di maggioranza all’interno del sito di incontri.Il problema principale riguarda il fatto che la piattaforma dà la possibilità di inserire sul ...

