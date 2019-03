Un finale appassionato al Torino Underground Cinefest per un pubblico sempre più attento

aldiladelcinema

(Di venerdì 29 marzo 2019) È in proiezione l’ultimo film in concorso, “The Benefit of the Doubt”, prima della Cerimonia di Conclusione della sesta edizione del, condotta da Chiara Francese, affiancata dal giornalista Annunziato Gentiluomo e dall’attore-doppiatore Fabrizio Odetto.Il festival ideato e diretto dal regista Mauro Russo Rouge e organizzato dalle associazioni SystemOut e ArtInMovimento, per oggi 28 marzo, al Cinema Classico, ha previsto due cortometraggi e tre lungometraggi. Tra questi segnaliamo in particolare “Il Tratto mancante” di Riccardo Roan, “Sex Cowboys” di Adriano Giotti e “The Benefit of the Doubt” di Samuel Tilman.Ben tre sono stati i Q&A di oggi, tutti molto vivi e partecipati. Il primo col regista de “Il Tratto mancante” Riccardo Roan, moderato da Fabrizio Odetto; il secondo col regista di “Sex Cowboys” Adriano Giotti e la protagonista Nataly ...

