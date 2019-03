Spoiler Ciao Darwin quarta puntata | Giuliette vs Messaline | Palmas e Taylor capo squadre

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) L'ottava edizione diha preso il via da qualche settimana. La primaè infatti andata in onda il 15 marzo e questa sera verrà invece trasmessa la terza. A sfidarsi saranno le Cime contro le Rape, capitanati di Umberto Broccoli e Carmen di Pietro. Venerdì prossimo invece, il 5 aprile, andrà in onda il quarto appuntamento che vedrà come protagonisti il mondo dellecontro leAnticipazioniè una trasmissione che fin dalle sue primissime edizioni ha diviso il pubblico. In ognisono infatti presenti due mondi diversi ed opposti tra di loro e molti sono i telespettatori che si rivedono o simpatizzano per una delle due fazioni.Sicuramente anche lafarà molto discutere il popolo del web. Durante lamessa in onda vedremo scontrarsi il mondo dellecontro quelle delle ...

stylesxitalia : ciao amici di @NetflixIT, quando esce l’ultima stagione di #JaneTheVirgin? sento che tra poco mi arriveranno degli… - abbracciamiric : RT @aboutsimis: Ciao AMICI Mi manca Riccardo Marcuzzo, i suoi instore, i suoi abbracci, i suoi concerti, la sua voce, i viaggi, l’ansia per… - paolomancio : @lautonini Ciao sono la 1541sima puntata. Proprio quella che viene dopo che ti hanno sparato alla testa e sei cadut… -