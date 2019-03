Raggi | in 2 anni subiti attacchi mediatici | politici e criminali ma resisteremo

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – “Ora dobbiamo raccogliere i frutti di quanto abbiamo seminato. In dueabbiamo subito continui, penso alle vicende Casamonica o Spada che abbiamo avuto il coo di sgomberare dopo che per 30le amministrazioni precedenti non hanno mosso un dito; penso agli oltre 600 cassonetti dati alle fiamme, agli incendi nei due tmb Salario e Rocca Cencia, al lavoro di ripristino delle procedure in rispetto della legge per quanto riguarda gli appalti in un ente bloccato dopo Mafia Capitale, con i dirigenti che comprensibilmente avevano paura di firmare anche i biglietti di auguri di Natale”.Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, intervenendo in Assemblea capitolina per relazionare sull’attuale situazione politico-istituzionale del Campidoglio dopo le ultime vicende giudiziarie. E poi, ha aggiunto, ...

