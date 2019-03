Padova | imprenditore ucciso con arma da fuoco in casa nelle Filippine

Imprenditore Padovano freddato in casa a colpi di pistola nelle Filippine : freddato nelle Filippine a colpi di pistola Andrea Guarniero, 49enne Imprenditore padovano che dal 2014 si era trasferito nell'arcipelago. L'omicidio è avvenuto nella città di Dauin, dove l'uomo viveva con moglie e figlio. Stando a quanto riferiscono le autorità locali, due uomini verso le 17.30 locali (l'una di notte in Italia) hanno fatto irruzione nella casa di Guarniero e gli hanno sparato.La vittima era Imprenditore nel ...

Imprenditore si suicida nel Padovano : la sua azienda era in crisi per l'e-commerce : Emanuele Verù , un noto Imprenditore padovano , ha fondato la sua azienda nel 1955 ma, da tempo, l'azienda attraversava una grave crisi economica . Nulla faceva presagire il gesto che l'uomo ha ...

Padova - imprenditore si toglie la vita nella sua azienda : si è impiccato : Un brutto dramma si è verificato questa mattina in provincia di Padova, precisamente in un'azienda di Vigonza, dove un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita all'interno della struttura che ospitava la sua attività. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'uomo si sarebbe impiccato. Inutili i soccorsi, all'arrivo dei sanitari per lui non c'era più niente da fare. Secondo il sito Padovaoggi.it, a ritrovare il corpo esanime della ...