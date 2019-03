Omicidio nel quartiere Pagliarelli di Palermo | c’è un fermo

Muore bruciato nel bosco - per moglie e figlio si è suicidato : indagati per Omicidio : Nicola Colloca, infermiere del 118, Muore bruciato nella sua Opel Corsa nel bosco a pochi chilometri da Vibo Valentia. Per la famiglia si è suicidato dandosi fuoco con le sue mani, ma dopo anni di perizie e indagini i giudici rinviano a giudizio la moglie Caterina Gentile, la moglie e Luciano Colloca, di 28 anni, il figlio, sospettati di aver ucciso, sfondandogli il cranio con il cane della pistola, il povero Nicola e poi di averlo dato alle ...

Svolta nel caso Samira - scomparsa da 17 anni : i carabinieri cercano il corpo in casa del marito - indagato per Omicidio : A Settimo Torinese i carabinieri stanno cercando il corpo di una donna di origini marocchine, scomparsa da 17 anni, nella casa del marito, che è indagato per omicidio. Ne ha dato notizia, in una diretta tv, 'Chi l'ha visto?'. I militari, assistiti da cani specializzati e da tecnici del Comune, sono nell'abitazione di Salvatore Caruso, 68 anni, che nel 2000 aveva sposato, in Marocco, Samira Sbiaa, la donna scomparsa dall'aprile del 2002. ...

Svolta nell’Omicidio di Umberto Prinzi - presi i killer dell’assassino della trans Valentina : I carabinieri di Torino hanno arrestato due persone, di 47 e 51 anni, per l'omicidio di Umberto Prinzi, trovato senza vita e con un colpo alla nuca lo scorso dicembre in un boschetto a Moncalieri. Secondo gli inquirenti, il movente non sarebbe la vendetta per il delitto della trans Valentina, che Prinzi a sua volta aveva ucciso nel 1995 durante una lite.Continua a leggere

Omicidio a Palermo - cadavere nell’auto : Omicidio a Palermo. Un uomo di 34 anni, Francesco Manzella, è stato ucciso nella notte con un colpo di pistola alla testa secondo le prime informazioni. Il corpo è stato rinvenuto nella sua auto, una Volkswagen Polo, lungo la strada che collega il capoluogo a Sciacca, precisamente in via Gaetano Costa, nelle vicinanze del carcere Pagliarelli.A chiamare la polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito il rumore degli spari in strada. ...

New York - svolta nelle indagini sull’Omicidio del boss Frank Calì : arrestato un 24enne : svolta nelle indagini sull’omicidio di Frank Calì, soprannominato Franky Boy, 53enne boss emergente del clan Gambino, ucciso alcuni giorni fa a New York, davanti alla sua casa di Staten Island. Tutti avevano pensato ad una faida di mafia, per il primo assassinio di un esponente di spicco della malavita italo-americana dopo tanto tempo; infatti l’ultimo padrino ammazzato era stato Paul Castellano, 34 anni fa. Si temeva che l’agguato fosse stato ...

Omicidio Antonino Scopelliti - svolta nell'inchiesta : 17 indagati - tra loro Matteo Messina Denaro : C'è anche Matteo Messina Denaro tra i 17 indagati per l'Omicidio di Antonino Scopelliti, il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, ucciso il 9 agosto 1991. A far scattare la svolta nelle indagini le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. L'uccisione del magistrato, avvenuta a Villa San Giovanni, vicino a Reggio Calabria, fu voluta da Mafia e 'ndrangheta, insieme. L'ipotesi dell'accordo criminale era stata presa ...

Omicidio di Stefano Leo - 500 lettere nelle buche dei residenti : “Aiutate le indagini” : Sono passate tre settimane dall’Omicidio di Stefano Leo, il giovane ucciso con una coltellata alla gola mentre camminava lungo la passerella dei Murazzi, a Torino. Da quel 23 febbraio le indagini sono andate avanti, ma non sembra esserci stata alcuna svolta per individuare l’uomo che ha aggredito il 33enne, apparentemente senza motivo. E così i fam...

