Napoli | vedova di camorrista sposa neomelodico | matrimonio sfarzoso tra polemiche e multe

Tony Colombo - cantante neomelodico - sposa la vedova del boss Tina Rispoli : Napoli in tilt per il corteo trash con cavalli e carrozze : Tony Colombo, la star neomelodica sposa Tina Rispoli, la vedova del boss Gaetano Marino. Il Comune: no a nozze trash, e sono pronte le multe per il corteo nuziale sulla carrozza bianca. Tony Colombo alla fine ha detto sì. Dopo un lungo fidanzamento, il cantante neomelodico ha sposato la sua Tina Rispoli: un matrimonio che era nell’aria già dal 2017, da quando i due innamorati hanno iniziato a condividere questo loro progetto d’amore sui ...

