L’italia non sia il laboratorio di una neo internazionale della destra

Schiaffo del regime a Guaidó. “L’italia non riconosce Maduro” : Il governo di Nicolas Maduro esce dall’angolo e lancia la controffensiva contro l’opposizione venezuelana, con una decisione che punta a mettere fuori gioco il suo avversario diretto, l’«altro presidente», Juan Guaidó. La «Contraloria general», una specie di Corte dei conti istituita dal chavismo, ha interdetto alla vita politica per 15 anni il pre...

Venezuela - Di Maio agli Usa : “L’italia non riconosce Maduro. Chiediamo subito nuove elezioni libere” : L’Italia non riconosce Nicolas Maduro e la legittimità delle elezioni che si sono svolte in Venezuela. Il nostro Paese chiede quindi subito nuove elezioni libere”: questo il messaggio che il vicepremier Luigi Di Maio ha consegnato nelle mani del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. L'articolo Venezuela, Di Maio agli Usa: “L’Italia non riconosce Maduro. Chiediamo subito nuove elezioni ...

Clima - i medici per l’ambiente : L’italia non fa abbastanza : L’associazione italiana medici per l’Ambiente chiede un incontro urgente ai ministri dell’Ambiente e della Salute lamentando che “non stiamo lottando abbastanza per fermare i cambiamenti Climatici” e per “spiegare come una reale e rigorosa applicazione del principio ‘la salute in tutte le politiche’ possa rappresentare uno strumento idoneo a migliorare l’ambiente e mitigare i cambiamenti ...

Under 21 - L’italia prima fa e poi disfa : gli azzurrini raggiunti dalla Croazia nonostante il doppio vantaggio : La formazione del ct Di Biagio va avanti di due gol, prima di farsi raggiungere sul 2-2 dai croati che pareggiano grazie ai gol di Halilovic e Kalaica Italia sprecona a Frosinone, la Nazionale Under 21 del ct Di Biagio scappa avanti di due gol nel primo tempo prima di venire raggiunta dalla Croazia nella gara amichevole giocata allo Stirpe. Alfredo Falcone/LaPresse Gli azzurrini iniziano alla grande, mettendo alla corda i propri avversari ...

Basket - Danilo Gallinari : “Ai Mondiali L’italia può arrivare fino in fondo - siamo un gruppo che non deve più porsi dei limiti” : Danilo Gallinari e i suoi Los Angeles Clippers stanno disputando una gran stagione nella NBA: il cestista italiano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale l’azzurro ha parlato della sua annata e del forte desiderio di giocare i Mondiali con l’Italia, dicendosi disponibile ad essere convocato. Annata d’oro per Gallinari: “Non so se sia la mia stagione migliore, certo è una delle migliori, la ...

Il Ministro Salvini : se gli italiani non fanno figli “nel 2050 L’italia non c’è più” : “Se non mettiamo gli italiani nelle condizioni di mettere al mondo figli, nel 2050 l’Italia non c’è più, è una enorme casa di riposo“: lo ha dichiarato oggi il vicepremier Matteo Salvini al Forum di Confcommercio a Cernobbio, commentando il trend di decrescita nella Penisola. L'articolo Il Ministro Salvini: se gli italiani non fanno figli “nel 2050 l’Italia non c’è più” sembra essere il primo su ...

I paletti di Mattarella a Xi Jinping : “L’italia non romperà?le sue alleanze” : Ogni vera amicizia esige patti chiari, e l’onere di mettere le carte in tavola con Xi Jinping è toccato a Sergio Mattarella. Più della sontuosa accoglienza riservata al presidente cinese, conta proprio quello che si sono detti i due nel faccia a faccia di ieri mattina sul Colle. È filtrata per vie ufficiose la ricostruzione seguente: con garbata fe...

Rifiuti - la Corte di giustizia Ue condanna L’italia per 44 discariche non bonificate e ancora aperte : Per l’Italia arriva l’ennesima condanna da parte della Corte di giustizia Ue sul fronte ambientale. Questa volta si tratta della sentenza per le 44 discariche sparse in tutto il territorio nazionale, le cosiddette ‘pre-esistenti’, ossia quelle aperte prima del 2001 e che avrebbero dovuto essere chiuse o adeguate alle nuove norme di sicurezza Ue introdotte nel 1999. L’ultimo termine era stato fissato dalla Commissione europea per il 19 ottobre ...

Cina - su stampa locale ignorato l’accordo con L’italia. Ma il Global Times rassicura : “Non sarà cavallo di Troia in Ue” : A poche ore dall’arrivo di Xi Jinping in Italia, la controversa firma del memorandum di intesa tra Italia e Cina viene letta dalla stampa cinese attraverso il prisma delle convulsione interne all’Unione europea e l’assertività americana nel Vecchio Continente. Secondo il Global Times, tabloid nazionalista bilingue, non è intenzione di Pechino strumentalizzare l’accesso italiano nella Belt and Road per creare una frattura tra l’Europa ...

Clima - Greenpeace a Conte : “L’italia non sta facendo abbastanza” : In tema di cambiamenti Climatici, l’Italia “non sta facendo abbastanza”. Lo afferma Greenpeace a commento delle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte sul Clima. L’organizzazione ambientalista chiede “urgenti miglioramenti” al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), di cui il governo ha presentato una bozza lo scorso gennaio. Il Piano “non e’ in linea con quanto indica la scienza per ...

Clima - Greenpeace a Conte : “L’italia non sta facendo abbastanza” : “Greenpeace prende atto di quanto ha dichiarato oggi alla Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull’importanza della sfida posta dai cambiamenti Climatici, ma fa presente al capo di governo che l’Italia non sta facendo abbastanza su questo tema“: lo spiega l’organizzazione in una nota. “A gennaio il governo Conte ha presentato una bozza di Piano nazionale integrato energia e Clima, il cosiddetto ...

Pd - Zingaretti : “L’italia non funziona. Anche per colpa dei ‘no’ al referendum - bisogna riaprire un capitolo ora chiuso” : “L’Italia non funziona Anche per colpa dei ‘no’ al referendum“. A dirlo, dal palco dell’Assemblea nazionale del Pd, il segretario Nicola Zingaretti, riferendosi al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016 voluto da Matteo Renzi. L'articolo Pd, Zingaretti: “L’Italia non funziona. Anche per colpa dei ‘no’ al referendum, bisogna riaprire un capitolo ora chiuso” proviene da ...

Pd - Zingaretti : “L’italia non funziona anche per colpa dei ‘no’ al referendum. Riaprire un capitolo ora chiuso” : “L’Italia non funziona anche per colpa dei ‘no’ al referendum“. A dirlo, dal palco dell’Assemblea nazionale del Pd, il segretario Nicola Zingaretti, riferendosi al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016 voluto da Matteo Renzi. L'articolo Pd, Zingaretti: “L’Italia non funziona anche per colpa dei ‘no’ al referendum. Riaprire un capitolo ora chiuso” proviene da Il Fatto ...

AlL’italia non serve una riedizione del bipolarismo - ma una nuova e grande forza centrista : Il problema politico italiano è il centro. Il fatto che non esista, come formazione autonoma e visibile, è la fonte dei nostri problemi di governabilità. Ed è ciò che ingaburglia e fa avvitare la crisi politica latente. Abbiamo quattro forze che si spartiscono lo spettro politico elettorale: Lega, P