L’intoccabile Chiesa | guai a dire che è un tuffatore | 10mila euro multa alla Spal

(Di venerdì 29 marzo 2019) L’ultimo intoccabile del calcio italiano è Federico. L’attaccante della Fiorentina in predicato di passareJuventus, corteggiato anche dal Napoli (qualcuno dice che andrà a giocare in Premier). È molto bravo, calciatore in grado di scattare e strappare tante volte in una partita. È anche dotato di una tecnicaGreg Louganis: è uno dei principi dei tuffatori del calcio italiano. Casca come nei miglior film western o d’azione. Ma non si puòHa provato a farlo il presidente dellaWalter Mattioli al termine di-Fiorentina in cui fu decisiva un’esibizione diin occasione del famoso rigore retroattivo.Se devi fermare dopo cinque minuti un’azione di gioco per un fallo del genere mi scappa da ridere. Pestano la punta dei piedi ae lui fa un grande salto in alto. Sappiamo che il ragazzo inventa questo genere di cose ed è ...

