Leo Messi sbotta | “alla fine è sempre colpa mia Sono al livello di Ronaldo”

(Di venerdì 29 marzo 2019) Leocome non l’avete mai visto. L’attaccante argentinoe non le manda a dire, sfogo della Pulce ai microfoni di “Radio 94.7 Club Octubre”: “Mi manda fuori di testa quando si dice che sia mio padre a gestire la nazionale argentina. Dicono che abbia il potere di fare delle cose all’interno della Federazione ma allala mia famiglia, i miei amici ci soffrono davanti a queste bugie. Chiunque dica una cosa, allalamia”.Ormai è un’abitudine parlare di me, inventarsi qualcosa, non mi sorprende nulla. Ma mi dà fastidio perché la gente crede in quello che si dice e non sa che soffro per una pubalgia da prima della sosta di dicembre, mi alleno poco e non posso giocare tutte le partite. La pubalgia è complicata, non si risolve da un giorno all’altro. Sto meglio ma nonancora guarito del tutto, ...

