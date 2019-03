Lazio | Correa | ' Battiamo l' Inter per sognare' Leiva recupera | out Radu

Lazio - Correa : «Inter? Serviranno testa e cuore» : ROMA - " Con l 'Inter sarà una gara davvero importante " parola di Joaquin Correa che, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del fondamentale scontro Champions a San Siro contro i nerazzurri. " Serviranno testa e cuore per fare punti e continuare a sognare - spiega l'argentino -. Se siamo la squadra più in ...

Lazio-Parma - toccherà di nuovo alla coppia Correa-Caicedo : CORREA CAICEDO - Con la squalifica di Immobile, domenica sera contro il Parma toccherà di nuovo alla coppia Correa - Caicedo . Come riporta il Corriere dello Sport, servono i loro gol per tenere viva la rincorsa Champions. Il "tucu" che nell'ultimo periodo è tornato imprendibile, deve però segnare di più. L'argentino è infatti fermo a sole tre marcature ...

Le pagelle della Lazio : Correa è uno spettacolo - eroico Caicedo : Questo derby è una sinfonia biancoceleste. Non c'è uno che sbagli lo spartito grazie alla grinta del direttore Inzaghi. STRAKOSHA 7,5. Si allunga e devia con le dita il rasoterra di Dzeko. Facili gli ...

Fuori Immobile - Lazio con Correa-Caicedo : ROMA, 2 MAR - Fuori Ciro Immobile dal derby, al suo posto in attacco spazio a Correa e Caicedo con Luis Alberto in mediana al posto di Parolo. Queste le scelte ufficiali di Simone Inzaghi per il derby ...

Lazio - Immobile verso il forfait con la Roma : in attacco provati Correa-Caicedo : Rischia di saltare il derby con la Roma, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio è ancora alle prese con il fastidio all'adduttore, accusato per la prima volta in occasione della trasferta a Frosinone ...

Lazio - verso il derby : Inzaghi col dubbio Luis Alberto-Correa : Dalla penuria di giocatori all'abbondanza di scelte. Potere del derby. Al quale nessuno vuole mancare e pazienza se i rispettivi infortuni non sono stati ancora risolti. Quella con la Roma è la ...

Lazio - Bastos : 'Lotteremo fino alla fine'. Parolo e Correa : 'Adesso testa al derby' : 'Questo è il nostro spirito, continueremo a lottare fino alla fine'. Non si pone limiti, Quissanga Bastos. Il difensore della Lazio, tornato titolare ieri sera in coppa Italia contro il Milan, dopo l'...

Lazio - Bastos : 'Lotteremo fino alla fine'. Parolo e Correa : 'Adesso testa al derby' : 'Questo è il nostro spirito, continueremo a lottare fino alla fine'. Non si pone limiti, Quissanga Bastos. Il difensore della Lazio, tornato titolare ieri sera in coppa Italia contro il Milan, dopo l'...

Lazio-Milan 0-0 La Diretta C'è Correa al fianco di Immobile Borini e Suso con Piatek : All'Olimpico di Roma va in scena la gara d'andata di quello che è il rematch della semifinale dell'anno scorso, quando proprio Lazio e Milan si contesero un posto in finale in 210 minuti tiratissimi: ...

Lazio-Milan 0-0 La Diretta C'è Correa al fianco di Immobile Borini e Suso con Piatek : All'Olimpico di Roma va in scena la gara d'andata di quello che è il rematch della semifinale dell'anno scorso, quando proprio Lazio e Milan si contesero un posto in finale in 210...

Pagelle Lazio - Correa impalpabile - Patric va in difficoltà : Torna la maledizione di Marassi. Una Lazio lenta e rabberciata fa quello che può e trova persino il vantaggio, ma poi si spaventa, crolla e non riesce a gestirlo. Non c'è un gran gioco, conterebbe ...

Lazio-Siviglia - le pagelle : Caicedo non lascia tracce. Correa - un ex che non punge : Non si poteva affrontare peggior avversario in un momento così delicato. Il Siviglia fa la partita contro una Lazio sempre più a pezzi all'Olimpico. L'obiettivo di non prendere gol in casa all'andata ...

Lazio-Siviglia - formazioni ufficiali : Correa dal 1' minuto : LAZIO SIVIGLIA formazioni ufficiali – Notte europea dal grande fascino quella che si appresta a essere vissuta allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio torna in campo in Europa League e lo fa in una sfida tra le più difficili che le potessero capitare. Avversario ostico sarà il Siviglia di Pablo Machìn, tra le rivelazioni della stagione […] L'articolo Lazio-Siviglia, formazioni ufficiali: Correa dal 1′ minuto proviene da Serie A ...

PROBABILI FORMAZIONI / Lazio Siviglia : focus sull'ex Joaquin Correa - Europa League - : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Siviglia: le quote e le scelte dei due allenatori per la partita dell'Olimpico, andata dei sedicesimi di Europa League.