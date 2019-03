Egitto | libero blogger Primavera araba

Egitto - libero Shakwan - il fotoreporter incarcerato da Al Sisi : L' Egitto rimane tra i peggiori carcerieri di giornalisti del mondo insieme a Turchia e Cina. Nel dicembre 2018, il sondaggio annuale della CPJ ha rilevato che almeno 25 giornalisti sono in prigione ...

Egitto - Shawkan è libero : E' tornato in libertà il fotoreporter egiziano Mahmoud Abou Zeid, noto con il soprannome Shawkan . Il Comitato per la protezione dei giornalisti, Cpj, ricorda come abbia trascorso più di 2.000 giorni ...