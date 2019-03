Edicola | Koulibaly piace al Real | Conte libero | Coutinho | addio Barça

it.eurosport

(Di venerdì 29 marzo 2019) ... quotidiano sportivo vicinissimo alle cose dei Merengues: se a fine stagione saràal centrale campione del mondo Raphael Varane , Juventus e Manchester City alla finestra, si punterà sul ...

karda70 : #rassegnastampa #sportiva #29Marzo #Calciomercato #Conte si libera dal #Chelsea #Inter e #Roma alla finestra… - SiamoPartenopei : Corriere dello Sport, prima pagina: 'Koulibaly, clausola per l'estero da record: 150 milioni! Nessuno come lui in A… -