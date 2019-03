Canada, Fca taglierà un quarto organico

Fiat Chrysler (Fca) ha annunciato la soppressione di 1.500 posti di lavoro, un quanrto dell',nella fabbrica di Windsor in Ontario (). La decisione è stata assunta per "meglio allineare la produzione alla domanda mondiale" e sarà effettiva da fine settembre.Previsti incentivi al pensionamento. E' un nuovo duro colpo per la provincia dell'Ontario, dopo la perdita di oltre 2.500 posti di lavoro per fine 2019,annunciata dalla General Motors.(Di venerdì 29 marzo 2019)