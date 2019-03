Udine | sempre più capitale del Friuli

Superbike - GP Thailandia 2019. Alvaro Bautista : “Weekend perfetto - sempre davanti”. Rea : “La seconda posizione è un’abitUdine” : Alvaro Bautista ha dominato il GP di Thailandia 2019, seconda tappa del Mondiale Superbike 2019. Il centauro della Ducati si è imposto nella gara superpole e in gara-2, conquistando così sei successi in altrettante prove disputate in questo avvio di stagione. Lo spagnolo ha rifilato distacchi imbarazzanti a Jonathan Rea e ha piazzato l’allungo in classifica generale, il Campione del Mondo in carica non riesce a reggere il passo ...