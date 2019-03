Renzi | un tweet contro il governo ' Con voi crescita zero | con noi si cresceva'

Letta - tweet polemico sul libro di Renzi. L’ex premier : “Vive del rancore del passato” : “Ho molto rispetto per chi vive un momento di rancore del passato, il suo problema è sempre quello dello ‘stai sereno'”. La risposta di Matteo Renzi arriva dopo il tweet polemico di Enrico Letta, suo predecessore a Palazzo Chigi, che in un post sul sito di microblogging aveva scritto: “Il vero titolo del libro di Renzi? #nonhoimparato”, che in realtà è il titolo del suo ultimo libro uscito per il Mulino. ...