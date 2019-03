Live - Non è la D' Urso | la conduttrice risponde a Mahmood | ' Utile fare coming out in tv'

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) È andata in onda ieri sera la terza puntata di- Non è la D', il nuovo programma in prima serata condotto da Barbara D'. Un format che non si discosta molto dagli altri della, ma che sta riscuotendo molto successo per quanto riguarda gli ascolti tv e soprattutto sui social e sull'app dedicata con l'hashtag sempre in tendenza su Twitter e più di centomila voti arrivati dai telespettatori. La novità infatti sta nel fatto che è possibile esprimere la propria preferenza sugli ospiti con un mi piace o un non mi piace. Ieri sera, in studio si sono accessi dei dibattiti molto forti che ad un certo punto hanno coinvolto la stessa Barbara D'. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.Terza puntata: Barbara D'al vincitore di Sanremo, scompare la clip di un ospite Tante cose sono successe ieri sera nel corso della nuova puntata dinon è ...

RollingStoneita : La regina della tv iperpopolare, da #NoneladUrso a #Pomeriggio5 , si schiera senza tentennamenti contro il ministr… - matteosalvinimi : Se non mettiamo gli italiani nelle condizioni di avere figli, nel 2050 questo Paese non c'è più. Al centro vanno i… - MediasetTgcom24 : A 'Live - Non è la d'Urso' Asia Argento non è riuscita a trattenere le lacrime -