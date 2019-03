Il Consiglio comunale approva all' unanimità una mozione a difesa dell' Ospedale Civile di

La voce della Politica Angela Bisogno M5S su Consiglio comunale di Melfi : L'amministrazione vorrebbe procedere al rimborso con il metodo della compensazione annuale, un metodo assolutamente sconsigliato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze perché la legge vieta agli ...

Approvato dal Consiglio comunale di Pozzallo il bilancio 2019 : Per il secondo anno di seguito il bilancio di previsione viene Approvato nei tempi previsti dalla normativa. Per il secondo anno consecutivo il comune di Pozzallo è tra i primi in Sicilia, forse il ...

Approvato dal Consiglio comunale di Pozzallo il bilancio 2019 : Il Consiglio comunale di Pozzallo ha Approvato venerdì sera il bilancio di previsione. Continua l'impegno per risanare le casse

Idea per Francavilla : «Con il Consiglio comunale di ieri - basi per un radioso futuro amministrativo» : La stabilità politica è la precondizione di qualunque azione amministrativa che voglia dirsi efficace. Tanti sono gli obiettivi già realizzati o in corso d'opera e che per ragioni di brevità possono ...

Il Consiglio comunale dichiara la contarietà alla manifestazione di Forza Nuova : ... le sigle sindacali, il mondo dell'associazionismo, la Diocesi hanno manifestato in vari modi il loro dissenso' esprime, appunto la contrarietà alla svolgimento della manifestazione di Forza Nuova. ...

Arrestato per corruzione Marcello De Vito - presidente M5s del Consiglio comunale di Roma : Avrebbe favorito il costruttore Parnasi per la realizzazione dello Stadio della Roma, i fratelli Toti per i lavori nell'area dei Mercati generali e il gruppo di Statuto per la realizzazione di un ...

Taranto - i 5 stelle escono dal Consiglio comunale tra accuse e insulti incrociati di tradimento : Dopo la scomparsa del Movimento 5 stelle dal consiglio comunale di Taranto, arrivano anche gli insulti. “Traditori” da un lato e “abusivi” dall’altra. L’ultimo capitolo della vicenda si è consumato nelle scorse ore dopo che Rita Corvace è subentrata nell’assise cittadina in seguito alle dimissioni rassegnate lo scorso 12 febbraio da Francesco Nevoli, anche in questo caso per contrasti con la linea nazionale del Movimento. Esponente del Comitato ...

Arrestato per corruzione il presidente del Consiglio comunale di Roma De Vito (M5s) : Aggiornato alle ore 13.46 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...

Nuovo stadio della Roma - arrestato il presidente del Consiglio comunale De Vito (M5s) : L'esponente 5 Stelle avrebbe favorito, in cambio di elargizioni, il progetto dell'imprenditore Luca Parnasi per la costruzione del Nuovo stadio della Roma

De Vito - il grillino presidente del Consiglio comunale di Roma - è stato arrestato : Il presidente del consiglio comunale di Roma, De Vito, è finito in carcere: "Riceveva favori e soldi dai costruttori Toti, Parnasi e Statuto". Un fulmino a ciel sereno per la già tanto polemizzata giunta a 5 Stelle a guida Raggi, una tegola improvvisa che nessuno si aspettava. Marcello De Vito è finito agli arresti per tangenti legate ad alcune autorizzazioni nel settore immobiliare, legate alla costruzione del nuovo stadio della Roma. Marcello ...

Arrestato per corruzione il presidente del Consiglio comunale di Roma Marcello De Vito : Aggiornato alle ore 11.25 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...

Il presidente del Consiglio comunale romano De Vito (M5s) è stato arrestato per corruzione : Il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images) Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma e primo candidato sindaco della capitale per il Movimento 5 stelle, è stato arrestato per corruzione. Secondo i pm Paolo Ielo e Barbara Zuin, avrebbe intascato tangenti per favorire la costruzione dello stadio della Roma, di un albergo vicino all’ex stazione ferroviaria ...

Arrestato il presidente del Consiglio comunale di Roma Marcello De Vito (M5s) : Aggiornato alle ore 10.18 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...

Arrestato il presidente del Consiglio comunale di Roma Marcello De Vito - M5s - : Aggiornato alle ore 10.18 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito, M5s,, e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del ...