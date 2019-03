Google testa una nuova funzione legata a Benessere Digitale su Android Q

Copyright : UE approva articolo 11 e 13 fortemente contestati da Google : UE approva l’articolo 11 e l’articolo 13 tanto contestati da Google e dagli altri giganti hitech. Alle piattaforme dunque il compito di controllare preventivamente quanto caricato dai propri utenti, ma non solo. Ogni sito, da oggi 26 marzo 2019, è responsabile di eventuali violazioni al Copyright o al diritto d’autore. (Continua a leggere)L'articolo Copyright: UE approva articolo 11 e 13 fortemente contestati da Google è stato ...

Google Maps testa una funzione per creare eventi pubblici : Il team di Google Maps ha dato il via ai test di una nuova funzionalità per l'applicazione Android per la creazione di eventi pubblici. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Maps testa una funzione per creare eventi pubblici proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando i suggerimenti per i file e le cartelle di Google Drive nella barra degli indirizzi di Google Chrome : L'obbiettivo di Google è rendere accessibile la ricerca in Google Drive direttamente dalla barra degli indirizzi di Google Chrome per consentire agli utenti di cercare sia file che cartelle, con risultati come link e suggerimenti di query nel sottostante menu a discesa. Sarà possibile utilizzare anche dei filtri digitando delle parole chiave direttamente nella barra degli indirizzi per restringere la ricerca in base al proprietario o al tipo di ...

Google sta testando diverse novità per le gesture su Android Q : Sappiamo già che Google sta lavorando su importanti modifiche al sistema di navigazione in Android Q e lo staff di XDA Developers ha scoperto alcune interessanti modifiche L'articolo Google sta testando diverse novità per le gesture su Android Q proviene da TuttoAndroid.

Google testa un sistema di notifiche a bolle per Android Q : L'anno scorso Google ha introdotto nell'app Telefono una notifica chat heads per i controlli rapidi e in Android Q questa "bolla" potrebbe divenire sempre più comune L'articolo Google testa un sistema di notifiche a bolle per Android Q proviene da TuttoAndroid.

Google sembra intenzionata a permettere agli utenti di testare le app a pagamento prima di acquistarle : sembra che Google consenta agli utenti di testare le app a pagamento prima di acquistarle in maniera simile alle Android Instant App, le applicazioni che possono essere provate gratuitamente dagli utenti senza la necessità di installarle sui propri dispositivi. Un approccio orientato alla prova gratuita risulterebbe meno vincolante e non rischierebbe di mettere gli utenti nella condizione di dover abusare della pratica di rimborso. L'articolo ...

Google Chrome testa un layout a griglia per le schede che è possibile disabilitare : Google Chrome sta testando il nuovo layout a griglia per le schede di navigazione e per alcuni utenti di Chrome Dev e Chrome Canary l'opzione si attiva per impostazione predefinita. Se siete tra gli utenti che hanno ricevuto questa impostazione, tenete presente che è possibile disabilitarla nel caso questo layout non fosse di vostro gradimento. L'articolo Google Chrome testa un layout a griglia per le schede che è possibile disabilitare ...

Google sta testando una barra degli strumenti in basso per mostrare le schede in Chrome Canary : Il team di XDA ha individuato una riprogettazione della barra degli strumenti di Google Chrome che mostra le schede in basso per passare facilmente da una all'altra. Toccando l'icona per espanderla, viene visualizzato il nuovo layout con le miniature delle schede disposte a griglia, con la possibilità di aggiungere una nuova scheda toccando l'apposito pulsante. L'articolo Google sta testando una barra degli strumenti in basso per mostrare le ...

Google sta testando il Material Theme per le pagine “Guida e feedback” su Android : Google sta testando alcune modifiche alle pagine "Guida e feedback" per allineare il loro design con il Material Theme dell'azienda. Nel complesso, il nuovo design di Google conferisce a tutta la sezione un aspetto più pulito e invitante e sembra coincidere con l'ultima versione beta di Google Play Services (15.1.xx) che non è ancora stata distribuita su Android. L'articolo Google sta testando il Material Theme per le pagine “Guida e ...

Google introduce la nuova barra di ricerca sul web e testa gli annunci sponsorizzati nella ricerca delle immagini : Da oggi la pagina Google.com presenta oggi un campo di ricerca con gli angoli arrotondati nella parte superiore dello schermo che si espande per includere un elenco di suggerimenti per il completamento automatico mano a mano che gli utenti digitano. Google sta inoltre testando gli annunci sponsorizzati nelle ricerche di immagini che permettono di toccare un pulsante del tag dello shopping per visualizzare i dettagli di base e un link per ...

La sezione Labs dell’app Google vi permette di testare funzioni ancora in fase di sviluppo : Google ha introdotto nell'ultima beta della sua app una nuova sezione, chiamata Labs, che permette di provare in anteprima nuove funzioni ancora in fase di sviluppo. L'articolo La sezione Labs dell’app Google vi permette di testare funzioni ancora in fase di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome sta testando un layout a griglia per le schede e potrebbe impedire ai siti di rilevare la modalità incognito : Google sta modificando l'API per memorizzare i file nella RAM, ma l'azienda spera di rimuovere completamente l'API, visto che viene utilizzata raramente dai siti e solo per rilevare la modalità di navigazione in incognito. Le schede di Google Chrome potrebbero diventare molto più pratiche da utilizzare grazie all'introduzione di un nuovo flag, disponibile solo in un APK Chromium, che consente agli utenti di visualizzare le proprie schede in un ...

Google Chorme sta testando un layout a griglia per le schede e potrebbe impedire ai siti di rilevare la modalità incognito : Google sta modificando l'API per memorizzare i file nella RAM, ma l'azienda spera di rimuovere completamente l'API, visto che viene utilizzata raramente dai siti e solo per rilevare la modalità di navigazione in incognito. Le schede di Google Chrome potrebbero diventare molto più pratiche da utilizzare grazie all'introduzione di un nuovo flag, disponibile solo in un APK Chromium, che consente agli utenti di visualizzare le proprie schede in un ...

Google Maps 10.10 sta testando la cancellazione automatica della cronologia delle posizioni e altre funzionalità : La beta 10.10 di Google Maps 10.10 è in lavorazione con alcune novità tra le quali una nuova impostazione "Eventi personali", l'eliminazione automatica della cronologia delle posizioni, le tappe di viaggio e un indicatore che richiama il carnevale brasiliano. L'articolo Google Maps 10.10 sta testando la cancellazione automatica della cronologia delle posizioni e altre funzionalità proviene da TuttoAndroid.