Google migliora l’autenticazione a due fattori per gli account G Suite : Nelle scorse ore il team di Google ha annunciato di avere reso più facile l'autenticazione a due fattori negli account G Suite. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google migliora l’autenticazione a due fattori per gli account G Suite proviene da TuttoAndroid.

Google - due italiani nel board esterno per lo sviluppo etico dell'Intelligenza Artificiale : Sono Luciano Floridi e Alessandro Acquisti. Faranno dell'Advanced Advisory Council (Ateac), che avrà il compito di esaminare i progetti e i piani di Big G per capire se qualcuno di questi contravviene a principi etici

Intelligenza Artificiale ed etica : ecco chi sono i due italiani nel super team di Google : La sua ricerca combina economia, ricerca decisionale e data mining per indagare il ruolo della privacy in una società digitale. In particolare, ha analizzato il rapporto tra privacy e social network ...

Google ora si affida ai browser per guidare gli utenti con le chiavi di sicurezza nell’autenticazione a due passaggi : L'autenticazione a due fattori è sempre più raccomandata per difendere gli account dagli attacchi di phishing. In quest'ottica Google sta aggiornando la verifica in due passaggi in modo che i browser possano guidare gli utenti che fanno uso di chiavi di sicurezza USB e Bluetooth. L'articolo Google ora si affida ai browser per guidare gli utenti con le chiavi di sicurezza nell’autenticazione a due passaggi proviene da TuttoAndroid.

Un rumor su Google Pixel 4 vede due smartphone con un “vero” supporto dual SIM : Le voci nascono da un commit in Android Open Source Project Gerrit che riguarda la quarta generazione dei Pixel L'articolo Un rumor su Google Pixel 4 vede due smartphone con un “vero” supporto dual SIM proviene da TuttoAndroid.