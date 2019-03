Genova | Ponte Morandi | iniziata la discesa della 5ª parte dell’impalcato

Genova - sul nuovo ponte arriva il Tutor e il limite degli 80 chilometri orari : Il sistema di controllo della velocità è una delle indicazioni principali inclusa nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto dell’infrastruttura sul Polcevera

Svolta nell'inchiesta bis sul Ponte di Genova - indagati i vertici di Autostrade e Spea per falso : Svolta nell'inchiesta bis sui falsi report su cinque viadotti autostradali, nata dalle indagini sul crollo del Ponte Morandi. Tra gli indagati ci sono Michele Donferri Mitelli, responsabile nazionale delle manutenzioni di Autostrade (da poco trasferito ad altro incarico) e l'amministratore delegato di Spea (la società controllata del gruppo Atlantia che si occupa delle manutenzioni).

[Il retroscena] Tutta la verità sul ponte di Genova. Quando l'indefinito diventa propaganda politica : Regalo di Natale 2019, nell'uovo di Pasqua 2020, oppure più avanti, in una data imprecisata e in quanto tale più preoccupante? Il D Day in cui il ponte sul Polcevera che sostituirà il Morandi sarà ...

AmA Genova - i campioni del pattinaggio su ghiaccio in ricordo della tragedia di Ponte Morandi : ...che stanno dando il loro contributo e i grandi atleti che si esibiranno in questa manifestazione dall'altissimo valore tecnico e di solidarietà " ha dichiarato il consigliere delegato allo sport ...

Genova - Ponte Morandi : giù la 4ª trave del moncone ovest : Effettuato nella notte il taglio della 4ª trave “gerber” sul lato ovest di Ponte Morandi, a Genova: grazie agli “strand jack” (sistema di sollevamento con cavi) inizierà poi la calata a terra. Al termine delle operazioni rimarranno solo 2 travi del troncone ovest da smontare. I lavori proseguono, nonostante l’inconveniente della demolizione della pila 8 con l’esplosivo: inizialmente era prevista sabato scorso, ...

A qualcuno non è piaciuta la torta del ponte di Genova : Sul ponte Morandi c'è poco da festeggiare. Un brindisi che prevede una torta a forma di viadotto con, chiamato a tagliarla, il presidente del Consiglio in persona, poi, non poteva piacere a tutti. Così, all'indomani del primo taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera nello stabilimento di Valeggio sul Mincio di Fincantieri, si è scatenata la solita bufera sui soliti social. Ma, soprattutto, è ...

Giuseppe Conte e la foto della torta col ponte di Genova. Luca Bizzarri : "Come strac***o gli viene in mente?" : "Nel mondo che vorrei, si rifarebbe un ponte, in silenzio, e basta. Qui a qualcuno viene in mente di fare una torta e non c'è uno che pensi che lì sotto ci sono 43 vittime. Nessuno che dica 'Ma come strac***o vi è venuto in mente?' Non c'è nessuno". Luca Bizzarri del duo Luca e Paolo, genovese, con

Ponte Genova - Fantinati - M5s - : riparte grazie a politica industriale - : 'Il nuovo Ponte di Genova nasce a Verona per dare un futuro all'Italia e alla nostra industria, che riparte grazie a un governo che finalmente fa politica industriale. Oggi abbiamo inaugurato lo stabilimento di 'Fincantieri Infrastrutture', nei capannoni dismessi della ex Cordioli, con il taglio della prima lamiera del nuovo viadotto. riparte ...