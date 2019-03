Bayern Monaco | Thomas Müller ha chiamato Manuel il suo puledro in “onore” di Neuer

Pronostico Friburgo vs Bayern Monaco - Bundesliga 30-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Friburgo-Bayern Monaco, 27^Giornata Bundesliga; Sabato 30 Marzo, ore 15.30Friburgo / Bayern Monaco / Bundesliga / Analisi – Il sabato valevole per la 27^Giornata della Bundesliga vedrà il match di Friburgo tra i padroni di casa e il Bayern Monaco.Gli ospiti arrivano per portare a casa i 3 punti in modo da continuare la lotta per la vittoria del campionato insieme al Borussia Dortmund.Come arrivano Friburgo e ...

Mercato Bayern Monaco - preso Lucas Hernandez dall’Atletico Madrid : Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’acquisto di Lucas Hernandez dall’Atletico Madrid per la cifra di 80 milioni di euro con un tweet sul proprio profilo ufficiale. Il terzino sinistro, campione del mondo in carica con la Francia, diventa così l’acquisto più costoso della storia della Bundesliga: i bavaresi infatti hanno pagato per intero la clausola rescissoria. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per ...

Mercato Bayern Monaco : occhi puntati sul talento Hudson-Odoi - ma il Chelsea… : E’ uno dei talenti inglesi più interessanti del panorama calcistico europeo: il classe 2000 del Chelsea Callum Hudson-Odoi. Tante richieste ai blues per il calciatore, ma i londinesi non vogliono lasciarlo andare. Tra le pretendenti c’è il Bayern Monaco. Durante la pausa invernale il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, ha confermato l’enorme interesse del club su Hudson-Odoi. I tedeschi hanno già offerto ...

Hernandez-Bayern Monaco per 80 milioni. E viene subito operato : DIFESA RIFONDATA - Dopo l'arrivo di Pavard, acquistato per 35 milioni dallo Stoccarda, il Bayern si assicura dunque i due terzini titolari della Francia campione del mondo: entrambi si legheranno ai ...

Hernandez-Bayern Monaco per 80 milioni. E oggi stesso viene operato : Colpo di mercato del Bayern Monaco. I bavaresi hanno ufficializzato l'acquisto di Lucas Hernandez, terzino dell'Atletico Madrid. La notizia era nell'aria e nel pomeriggio di oggi è arrivato l'annuncio ...

Il Bayern Monaco annuncia un altro colpo : preso Lucas : La classifica della Bundesliga TRADIZIONE FRANCESE - " Sono molto felice dell'arrivo di Lucas, un campione del mondo e uno dei migliori difensori in circolazione " ha detto il direttore sportivo del ...

Colpo Bayern Monaco : arriva Lucas : LE SUE PRIME PAROLE - L'arrivo di Hernandez , campione del mondo con la Francia nel 2018, conferma le intenzioni del presidente del Bayern, Uli Hoeness, che dopo la deludente eliminazione dagli ...

Bayern Monaco - ufficiale l’arrivo di Lucas Hernandez : è l’acquisto più costoso nella storia del club : ufficiale l’accordo tra il club bavarese e l’Atletico Madrid, che riceverà 80 milioni di euro per la cessione del classe ’96 Arriva il primo colpo del Bayern Monaco in vista del mercato estivo, il club bavarese ha ufficializzato l’ingaggio di Lucas Hernandez dall’Atletico Madrid. Il classe ’96 ha firmato un contratto di cinque anni con la società campione di Germania, che verserà nelle casse dei ...

Bayern Monaco - UFFICIALE : preso Hernandez : Dopo Benjamin Pavard, il Bayern Monaco acquista il secondo terzino campione del mondo in carica con la Francia. Attraverso il proprio sito UFFICIALE, i bavaresi hanno infatti annunciato l'arrivo di Lucas Hernandez dall'Atletico Madrid. Il difensore si trasferisce in Germania per ...

Bayern Monaco - assalto ad Hudson-Odoi : il Chelsea pone il veto alla cessione : Callum Hudson-Odoi è uno dei giovani rampanti che in casa Chelea si sta facendo valere nonostante l’annata ricca di alti e bassi da parte della truppa di Sarri Il Chelsea non vuole lasciar andare in alcun modo la giovane stella giovane Callum Hudson-Odoi, corteggiato da Bayern Monaco, tra gli altri club. Anche se il giocatore 18enne non dovesse rinnovare il suo contratto, il club non lo lascerebbe comunque andare, secondo quanto ...

Bayern Monaco - nuovo accordo di collaborazione in Asia : Il Bayern Monaco estende la sua area di influenza in Asia dopo aver firmato un accordo con il Consiglio sportivo di Singapore. Lo ha annunciato il club tedesco. La cooperazione comprende un campionato internazionale giovanile, denominato “FC Bayern Youth Cup”, nonché programmi di formazione e scambio di allenatori. “L’obiettivo di questa collaborazione è un ampio scambio di conoscenze e, di conseguenza, il nostro ...

Calciomercato Bayern Monaco - Hoeness promette : 'Spenderemo come mai prima' : ... Lewandowski e Rafinha, si è già mosso a gennaio: la più importante trattativa già completata è quella che porterà in Baviera Benjamin Pavard , campione del mondo con la Francia e attualmente allo ...

Manchester United - sfida al Bayern Monaco per Griezmann : Il Manchester United sta seguendo con attenzione la situazione di Griezmann con l'Atletico Madrid, secondo quanto riporta Sport , sul francese è forte anche l'interesse del Bayern Monaco e quest'estate i due club si sfideranno a suon di milioni per assicurarsi il giocatore.

Il primo gol col Bayern Monaco del profugo ghanese Alphonso Davies : Grazie al gol siglato nella partita di Bundesliga contro il Mainz, Alphonso Davies è diventato il più giovane marcatore degli ultimi 20 anni di storia del Bayern Monaco. Davies è nato il 2 novembre ...