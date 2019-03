Wolfenstein Youngblood | Gameplay Trailer e data di uscita

gamerbrain

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Come disse un uomo saggio: "Si possono fare un sacco di cose con un'ascia e un nazista". Ora immagina cosa potreste fare tu e un amico con DUE asce…Fortunatamente, non dovrai immaginarlo ancora a lungo. MachineGames, in collaborazione con Arkane Studios, pubblicherà, il primo gioco cooperativo moderno della serie, il 26 luglio 2019 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.ti catapulterà (insieme a un amico!) nella Parigi degli anni '80 per affrontare la macchina da guerra del Reich nei panni di una delle due figlie gemelle di B.J. Blazkowicz: Jess e Soph. Terrorizza gli impettiti oppressori insieme a un amico, oppure alleati con un compagno gestito dell'IA per annientare i nazisti mentre segui le tracce di tuo padre, scomparso nel nulla.

Alessia1_2 : RT @bethesda_it: B.J. Blazkowicz è scomparso e spetta a voi trovarlo. #Wolfenstein Youngblood, una nuova avventura cooperativa, sarà pubbli… - PS3zone_IT : Annunciato durante l'E3 2018 Wolfenstein: Youngblood arriverà in estate! Pronti a uccidere nuovamente nazisti? -