(Di mercoledì 27 marzo 2019) Sta circolando in queste ore online quello che si può considerate un presuntodiIX. L’ultimo capitolo nella trilogia sequel di JJ Abrams uscirà nelle sale il prossimo dicembre ma il più assoluto riserbo è tenuto su tutti i dettagli che circondando la pellicola. Eppure c’è chi sostiene che sia avvenuto un leak e che in circolazione ci sia una prima immagine promozionale. Nessuna conferma, però, sulla sua autenticità e anzi molti sostengono che il suo aspetto debba classificarlo indubbiamente come un fake.A confondere le acque appaiono però dei nuovi personaggi, la cui provenienza non si spiega se non da fonti ufficiali (siamo di fronte a dei materiali di lavorazione usciti per sbaglio?). Accanto ai protagonisti noti della saga, come Rey, Finn, Poe, Kylo Ren con l’elmo, Chewbecca e perfino un C-3PO che impugna un cannone laser, troviamo ...

bizzleslovej : Sono un po’ allibita non so come commentare questo poster sembra più una serie tv dedicata ad Arlecchino - blaisejansen : non lo so questo poster non mi convince - MilanoCitExpo : Questo poster di Star Wars: Episodio IX è autentico? #DipartimentoInnovazioneTecnologia -