romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2019)– “Con tutto il rispetto possibile per Jean Nouvel, l’architettura francese e il Qatar, non c’e’ ragione alcuna per cui la sindacasia oggi ae non al fianco deini”. Cosi’ il Pdin una nota. “Il ruolo internazionale di- continua- si afferma innanzitutto a, salvaguardando la Capitale dalle figuracce davvero internazionali ormai all’ordine del giorno”.“Si afferma assumendosi da sindaca le proprie responsabilita’ e non fuggendo altrove nelle ore in cui la citta’ e’ in ginocchio per via della chiusura di ben tre stazione della metropolitana e dell’incendio al Tmb di Rocca Cencia, con i rifiuti per strada, l’Ama a picco e i vertici capitolini sotto inchiesta per corruzione. È ora di dire basta:venga in Aula, riconosca il fallimento politico e ...

riotta : Ma @beppe_grillo e 5 Stelle dovrebbero riflettere dopo arresto per mazzette e corruzione del loro capo #Roma Marce… - 100x100Napoli : Sky, possibile il recupero di Fabian per la Roma: nessun problema per Insigne - romadailynews : PD Roma: nessun motivo per cui Raggi a Doha e non affianco cittadini: Roma – “Con tutto il… -