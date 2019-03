Pamela - Oseghale parlerà in aula 3 aprile : MACERATA, 27 MAR - Renderà dichiarazioni spontanee in aula davanti alla Corte d'Assise di Macerata, il 3 aprile prossimo, Innocent Oseghale, 30enne pusher nigeriano, accusato di aver stuprato e ucciso ...

Omicidio Pamela Mastropietro - Oseghale parla in carcere : "È stato un mio amico" : "Non sono stato io, è stato un mio amico". Innocent Oseghale, accusato di Omicidio e violenza sessuale su Pamela Mastropietro, si è così confessato alla fidanzata in visita alla prigione di Ascoli Piceno, dove è rinchiuso per il brutale assassinio della giovane, il cui cadavere è stato fatto a pezzi.Il trentenne nigeriano ammette il vilipendio e l'occultamento di cadavere, ma respinge l'accusa di aver accoltellato a morte la ragazza e a ...

Pamela - Desmond : "Non sono stato a casa di Oseghale" : "Quando Innocent mi ha chiamato non mi ha parlato di una ragazza, non mi ha detto di andare a casa sua e non sono mai andato a casa sua ". E' questa la versione, nel corso dell'udienza del processo ...

Pamela Mastropietro - lo psichiatra : “Borderline”. La compagna di Oseghale non si presenta : La personalità e le condizioni psicofisiche di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata, sono stati al centro della testimonianza al processo dello psichiatra Giovanni Di Giovanni, consulente nella Comunità Pars di Corridonia da cui la giovane si allontanò il giorno prima di essere uccisa. La compagna di Oseghale ha deciso di non presentarsi.Continua a leggere

Omicidio Pamela - il superteste in aula accusa Oseghale : Omicidio Pamela, il superteste in aula accusa Oseghale Parla Vincenzo Marino, ex collaboratore di giustizia di ‘ndrangheta, che in carcere ha incontrato l'uomo di origini nigeriane accusato dell’Omicidio della 18enne romana, avvenuto a Macerata il 30 gennaio 2018. Ma un altro teste fornisce un'altra ...

Pamela Mastropietro - il legale della famiglia : “Oseghale non ha agito da solo - le parole del testimone lo confermano” : Oltre cento minuti di testimonianza che “confermano in parte quello che abbiamo sempre sostenuto” e cioè che Oseghale non ha agito da solo. È il giudizio dell’avvocato di parte civile, Valerio Verni, legale della famiglia di Pamela Mastropietro dopo la deposizione del pentito di ‘ndrangheta, Vincenzo Marino. L’uomo, uscito nel 2012 dal programma di protezione, è stato infatti il super testimone presentato dall’accusa ...

Omicidio Pamela - Oseghale sta scrivendo un libro autobiografico in cella sulla sua verità : Innocent Oseghale, imputato per l'Omicidio di Pamela Mastropietro sta scrivendo un libro autobiografico sulla sua verità sul delitto. È la notizia emersa oggi durante l'udienza del processo per l'assassinio della diciottenne romana. In lacrime in aula la mamma di Pamela,impassibile, invece, mentre il testimone Vincenzo Marino raccontava i particolari della vicenda, proprio l'imputato Oseghale.Continua a leggere

"Così fu uccisa Pamela". Il racconto del compagno di cella di Oseghale : Cento minuti. Tanti ne sono bastati al procuratore Giovanni Giorgio, per ottenere dall'ex 'ndranghetista Salvatore Marino ed ex compagno di carcere di Innocent Oseghale, la conferma di quanto già sentito lo scorso anno nel carcere di Marino del Tronto: "Innocent mi ha detto di aver ucciso Pamela". Solo che questa volta la conferma avviene davanti alla corte d'assise di Macerata nella seconda udienza che vede, il nigeriano accusato della ...

Pamela Mastropietro - il racconto del pentito : “Ecco cosa ha fatto Oseghale” : “Desmond Lucky se ne andò, Oseghale tentò di rianimarla con acqua sulla faccia per farla riprendere, lei si riprese. Oseghale l’ha spogliata, era sveglia” ma aveva “gli occhi girati all’insù” e “hanno avuto un rapporto sessuale completo”. Poi la “ragazza voleva andare via a casa a Roma perché aveva il treno, disse che se no l’avrebbe denunciato. Ebbero una colluttazione, si sono spinti, ...

Pamela Mastropietro - la confessione di Oseghale a un pentito : “Cominciò a farla pezzi mentre era ancora viva” : Pamela Mastropietro fu abusata sotto l’effetto della droga e quando chiese di andare via fu accoltellata. E l’uomo che è accusato dit tutto questo cominciò farla a pezzi mentre era ancora viva. È il racconto ai giudici della Corte d’assise di Macerata di Vincenzo Marino, pentito di ‘ndrangheta che è diventato testimone dell’accusa dopo aver raccolto le confessioni di Innocent Oseghale, il cittadino nigeriano imputato per ...