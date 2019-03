Migranti | Papa Francesco | “Navi delle ong bloccate? E’ un’ingiustizia”

Kean - il papà : «Sono leghista ma non ho ancora la cittadinanza. I Migranti ? Aiutiamoli a casa loro» : «I migranti? Vanno aiutati sì, ma a casa loro» . Da buon simpatizzante della Lega, Biourou Jean Kean , padre dell'attaccante della Juventus e della nazionale Moise Kean , non...

