La minaccia alla libertà? Viene dalla sinistra

Maestre minacciate dai no vax alla materna di Brisighella - arrivano i carabinieri : Tensioni da tre giorni anche davanti a due scuole dell'infanzia a Faenza. Nove bimbi non vaccinati vengono portati lo stesso. La preside: "La legge va rispettata"

Napoli : minaccia di buttarsi giù con la figlia di 5 anni - salvata dalla polizia : Sfiorata tragedia a Forcella, dove una mamma si stava per lanciare dal balcone con in braccio la figlioletta di 5 anni. L' episodio è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 10, quando la gente in strada ...

"So dove abiti con il tuo cane di merda" - a Bari minacciato dai 'gattari' il delegato alla Tutela animali : Il consigliere Livio Sisto oggetto di una campagna di odio dopo la morte di alcuni gatti di una colonia felina. "Sono basito e costretto ad intraprendere azioni legali per Tutelare me stesso e la carica che rivesto"

"So dove con il tuo cane di merda" - a Bari minacciato dai 'gattari' il delegato alla Tutela animali : Il consigliere Livio Sisto oggetto di una campagna di odio dopo la morte di alcuni gatti di una colonia felina. "Sono basito e costretto ad intraprendere azioni legali per Tutelare me stesso e la carica che rivesto"

Sanità - endocrinologi : “Dai migranti nessuna minaccia alla salute collettiva” : Arrivano sani ma si ammalano qui, con i migranti non arriva nessuna minaccia alla salute collettiva. Lo sostiene l’Associazione medici endocrinologi che organizza, domani a Palermo, il convegno ‘migranti e salute: tra prevenzione, cura e fake news”, nel corso del quale gli esperti cercheranno di dare risposta ad alcune domande, ovvero: qual è lo stato di salute dei migranti residenti sul territorio nazionale? Quali sono i bisogni di ...

'Ci avete rotto i polmoni' - a Taranto la minaccia all ambiente e alla salute continua a chiamarsi Ilva : 'Venite a trascorrere una settimana nel reparto di Pediatria oncologica dell'ospedale di Taranto e capirete cosa significa aver distrutto una città': l'appello di Carla Luccarelli - mamma di Giorgio ...

Economia italiana minacciata dalla Via della seta se non sapremo controllarne le conseguenze : 'La Via della seta e una sfida che, se non controllata nel modo adeguato, rischia di essere un'azione commerciale che puo portare dei danni notevoli all'Economia nazionale'. A dirlo e Paolo Ugge, vice presidente di Conftrasporto, che intervenendo a Napoli al convegno sulla logistica organizzato da Confcommercio Conftrasporto ha spiegato che che i ...

Via della Seta - governo diviso sui rapporti con la Cina - L'allarme Ue : 'minaccia i nostri valori - restiamo uniti' : L'adesione dell'Italia alla nuova Via della Seta , che potrebbe formalizzarsi a fine marzo in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, preoccupa gli Usa e l'Europa . "E' un ...

“minaccia alla sicurezza” - Al Bano sulla lista nera dall’Ucraina : Il nuovo pericolo per Kiev si chiama Al Bano. Il ministero della Cultura dell'Ucraina ha aggiunto il suo nome all'elenco delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale ucraina. Ed è probabilmente la sua "vicinanza" a Mosca a non piacere all'ex paese sovietico. Va ricordato che nel 2017 il Leone di Cellino San Marco era volato a Budapest per esibirsi in un concerto molto speciale, alla presenza di diversi capi di Stato, ...

Al Bano - l'Ucraina lo inserisce nella lista nera : 'minaccia alla sicurezza nazionale' : Semplicemente non ho mai fatto niente né contro l'Ucraina né contro nessun altro Paese al mondo ", spiega. " Canto la pace e da uomo di pace mi sono sempre presentato. E continuerò ad esserlo perché ...

Al Bano nella lista nera dell’Ucraina per minaccia alla sicurezza - la sua risposta : “Non ho mai detto una parola contro l’Ucraina. Mai fatto neanche un apprezzamento. È inaccettabile che proprio io che canto da sempre la pace ora venga trattato come un terrorista. Non ho mai posseduto armi, neanche quelle mentali”. Al Bano Carrisi commenta con Agi il fatto che il ministero della Cultura ucraino lo abbia inserito nella lista nera degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. “Chiamerò ...

Al Bano Carrisi è una 'minaccia alla sicurezza nazionale' : l'Ucraina lo inserisce nella lista nera : una minaccia per la sicrezza nazionale in Ucraina . Il ministero della Cultura ucraino ha inserito il cantante AlBano Carrisi, Al Bano, nella lista degli individui che considera una minaccia alla ...

Al Bano finisce nella lista nera dell'Ucraina : è una 'minaccia alla sicurezza nazionale' : E il cantante pugliese si era anche speso per la politica estera di Putin: 'Io sono stato in Urss, la Russia di oggi è diversissima, il cambiamento si vede. Putin poi ha bloccato la guerra in Siria ...

Al Bano fuori dall’Ucraina e inserito in una lista nera come minaccia alla sicurezza nazionale : Al Bano fuori dall'Ucraina per volere del Ministero della Cultura. Queste le ultime notizie trapelate sul futuro internazionale dell'artista di Cellino San Marco, che è stato ufficialmente inserito in una lista di 147 persone con la quale si bandisce l'ingresso a personaggi che rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale. L'elenco dei sospettati è stato aggiornato su richiesta del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale ...