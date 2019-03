Il retroscena Governo in cerca di ripresa e shock economico per

notizie.tiscali

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L'economia non può più attendere In Transatlantico, alla Camera, c'è molta attesa per queste misure. Sanno, maggioranza e opposizioni, che l'economia non può più attendere. Micidiale, come sempre, il ...

_Forza_Italia_ : RT @PaolaSacchi3: Mio retroscena. I leghisti: semmai a staccare potrebbero essere 5s se prevale ala dura che 'per rifarsi verginità vuole l… - AnselmoDelDuca : RT @PaolaSacchi3: Mio retroscena. I leghisti: semmai a staccare potrebbero essere 5s se prevale ala dura che 'per rifarsi verginità vuole l… - PaolaSacchi3 : Mio retroscena. I leghisti: semmai a staccare potrebbero essere 5s se prevale ala dura che 'per rifarsi verginità v… -