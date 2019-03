Il parlamento Ue dà l' ok definitivo al divieto di plastica monouso

open.online

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L'Euroha approvato in via definitiva la direttiva che vieta, a partire dal 2021, alcuni articoli income piatti, posate, cannucce, cotton fioc e bastoncini per palloncini. ...

