Energia | Legambiente presenta il dossier “Stop sussidi alle fonti fossili”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Sono circa 18,8 i miliardi di euro che, secondo le stime di, sono arrivati in un anno in Italia al settore dellefossili, tradiretti e indiretti al consumo o alla produzione di idrocarburi. L’associazione, che da diversi anni pone la questione della cancellazione deial settore dell’oil and gas al centro dell’agenda politica nazionale, hato questa mattina a Ravenna il suo sestosull’argomento, “per ribadire, numeri alla mano, l’assurdo paradosso per cui leinquinanti e responsabili dell’effetto serra continuano a beneficiare di ingenti sostegni, e sottolineare come, volendolo, esistano tutte le condizioni per accorciare i tempi dell’uscita dfossili e contenere l’innalzamento della temperatura del pianeta entro 1,5 gradi centigradi, ora che lerinnovabili sono pienamente competitive per tanti ...

Staffetta : Energia e sussidi, il nuovo rapporto di Legambiente - LegambienteSien : Gli appuntamenti promossi da Acquedotto del Fiora Spa in occasione della “#Giornatamondialedellacqua” si concludera… - Italiarinnova : RT @ProgettoFuoco: A #italialegnoenergia2019 il convegno “L’Iitalia che rinnova: dal #legno l’#energia nuova per un paese sostenibile.” In… -